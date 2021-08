Catedral de Londrina realiza Adoração pelas vítimas do Haiti e Afeganistão  nesta sexta-feira

Depois da Santa Missa presidida na terça-feira, 17, agora o momento é de profunda Adoração

Centenas de fiéis se reuniram na terça-feira, 17, para rezar pelas vítimas do Haiti e Afeganistão na Catedral Metropolitana de Londrina. A Santa Missa foi presidida pelo Cura da Catedral, padre José Rafael Solano Durán, que fez um apelo à participação da comunidade neste momento de dor e aflição que atinge os irmãos desses países. “Precisamos prestar nosso carinho, nossa solidariedade nesta hora de profunda angústia. É impossível ficarmos inertes diante dessas tragédias” – comentou.

Padre Rafael, em sua homilia, citou a primeira leitura do livro dos Juízes e salientou que “como Gedeão, estamos todos perdidos, cansados, doloridos. No entanto, todos os dias ouvimos a voz de Deus que diz: ‘com as forças que tu tens, levanta-te, vai adiante porque eu vou te segurar’. E é isso que nos faz acreditar todos os dias: o Senhor está conosco” – enfatizou.

E foi adiante: “os rostos dos irmãos haitianos que em menos de 10 anos perderam tudo; as imagens de sofrimento do povo afegão vão ficar marcadas pra sempre na nossa memória. Diante de tudo isso, só nos resta clamar: Senhor, não queremos recompensa nenhuma, não queremos riquezas, dai-nos um sinal de que as coisas vão mudar”.

Nesta sexta, dia 20 de agosto, padre Rafael Solano reúne pastorais e movimentos na Catedral para a Adoração ao Santíssimo Sacramento – as orações vão se voltar aos irmãos do Haiti e Afeganistão e pela paz no mundo. A Adoração é aberta à comunidade e será realizada das 7h30 às 14h45.

Julia Bicas/Asimp