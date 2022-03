Centro de Formação Famílias Novas realiza 2º Seminário “Sexualidade e Família”

Estão abertas as inscrições para o 2º Seminário “Sexualidade e Família”, que acontece entre os dias 4 e 6 de março de 2022, presencialmente, no Auditório São Paulo, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). O Seminário é organizado pelo Centro de Formação Famílias Novas, do Centro Médico Padre Pio, mantido pela Rede de Desenvolvimento Social da Fundação João Paulo II/Canção Nova. E contará com as presenças de: padre José Rafael Solano Duran, pós-doutor em Teologia Moral, especialista em Bioética, e assessor de Bioética do Regional Sul II da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); dos missionários da Canção Nova: Fabiana Azambuja, pós-graduada em Bioética, Aconselhamento e Medicina da Fertilidade, Especialista em Educação Afetiva-Sexual para crianças e adolescentes; e padres Donizete Heleno Ferreira e Reinaldo Cazumbá; entre outros. No seminário, Padre Rafael Solano lançará o 3º volume da série de livros "Senhor não tenho ninguém", com subtítulo "Nem seu nome sabia".

Todo evento é fechado, e os interessados podem fazer inscrição pelo site: https://www.sympla.com.br/aprofundamento-familias-novas__1426386

Asimp/Canção Nova