Cerco de Jericó - As Muralhas Vão Cair com Padre Reginaldo Manzotti

A partir do dia 14 de setembro, às 20 horas, o Padre Reginaldo Manzotti, fará o Cerco de Jericó – As Muralhas Vão Cair, em rede aberta da TV Evangelizar com transmissão digital para 1.372 cidades do País, transmissão via satélite para todo território nacional, pelas Rádios Evangelizar AM e FM e também pelo canal oficial do Youtube (youtube.com/PadreManzotti).

A história do Cerco de Jericó é uma das mais famosas das Sagradas Escrituras e, por sua mensagem de fé e esperança, inspira diversas celebrações nas comunidades cristãs. Em As muralhas vão cair, seu vigésimo livro, Padre Reginaldo Manzotti, se vale do episódio bíblico para falar ao público sobre o poder da oração. Ao longo do texto, além de conduzir os leitores por uma viagem à história de libertação do Povo Hebreu e a conquista da Terra Prometida, o autor explica a eles como encontrar a força necessária para enfrentar obstáculos que surjam em seus caminhos.

“O Êxodo não é simplesmente um fato do passado: vivemos um êxodo permanente em nossas vidas, tendo de lidar o tempo todo com as dificuldades da trajetória, o que inclui inúmeros tropeços, dúvidas e tentações”, diz. “Minha intenção aqui é ajudar a identificar, na sociedade atual, tanto a lista de muralhas que nos aprisionam quanto as medidas concretas que podemos tomar para derrubá-las de uma vez por todas, de modo a seguirmos sempre em frente, sabendo que o Senhor não nos abandona. ”

Durante as sete semanas do Cerco de Jericó, Padre Reginaldo, diante de Jesus presente no Santíssimo Sacramento, fará orações fortíssimas para derrubar barreiras, muralhas e medos que atrapalham nossas vidas.

Padre Reginaldo Manzotti

Sacerdote, escritor, músico, compositor, cantor e apresentador de rádio e TV, o padre Reginaldo Manzotti ao completar 25 anos de sacerdócio, decidiu se reinventar e inovar mais uma vez em prol da evangelização.

Considerado um fenômeno editorial, o Padre Reginaldo Manzotti já vendeu mais de 5,7 milhões de exemplares. Lança no primeiro trimestre de 2020 seu 20º livro pela Editora Petra.

Antenado com as mídias digitais, o sacerdote tem quase 7 milhões de seguidores no Facebook, mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, mais de 1 milhão de pessoas inscritas em seu canal do Youtube, 650 mil seguidores no Twitter e mais de 100 mil em seu canal Vevo. Seu portal, www.padrereginaldomanzotti.org.br, que recebe mais de 1 milhão de acessos mês.

Sacerdote que evangeliza pelos meios de comunicação, o padre apresenta programas de rádio e televisão que são retransmitidos e exibidos em mais de 1680 emissoras do país, além de outros países como: Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Angola, Paraguai, Bolívia e Uruguai.