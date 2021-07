Começa nesta quarta o Acampamento PHN

A juventude poderá acompanhar a programação ao vivo de forma online ou pelo Sistema Canção Nova de Comunicação; presenças confirmadas do padre Marcelo Rossi e Frei Gilson.

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza a partir desta quarta-feira (14/07), até domingo (18/07) o Acampamento PHN (Por Hoje Não!), com o tema: “Geração PHN: A Santidade é pra você". O maior evento católico para jovens no país acontece pela primeira vez sem a presença de público, em razão das medidas de contenção da Covid-19.

Os jovens poderão acompanhar a programação ao vivo de forma online ou pelo Sistema Canção Nova, que irá transmitir na íntegra toda a 23ª edição do Acampamento PHN. Presença confirmada do padre Marcelo Rossi, que presidirá a missa no domingo, às 15h, no Santuário do Pai das Misericórdias, concelebrada pelo padre Adriano Zandoná. Apenas as missas terão a participação dos fiéis, com todos os protocolos de segurança deste tempo de pandemia.

Durante esses dias, haverá também Adoração ao Santíssimo Sacramento, palestras, oração do terço e shows, a partir de quinta-feira (16/07), sempre às 21h, com Emanuel Stênio; na sexta-feira (17/07) com Pitter di Laura e no sábado (18/07) com o Frei Gilson.

Participação dos membros da comunidade Canção Nova: padres Edilberto Carvalho, Roger Luís e Uélisson Pereira e missionários: Rodrigo Ferreira, Thiago Marcon e Daniela Miranda; e do convidado Juninho Cassimiro, membro da Renovação Carismática Católica (RCC).

Missas no Santuário do Pai das Misericórdias, com entrada limitada: quarta-feira, (14/07), às 20h; quinta-feira (15/07), às 16h; sexta-feira (16/07), às 16h; sábado (17/07), às 16h, e domingo (18/07), às 15h.

Programação completa: https://eventos.cancaonova.com/edicao/phn-6/

Asimp/Canção Nova