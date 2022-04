Como a morte de Jesus pode significar vidapara você?

Após 20 dias entubada devido a complicações da covid-19, Larissa Dias teve alta; mas descobriu que seu marido havia falecido, vítima da mesma doença. Eram casados há apenas 2 anos e 8 meses.Ela conta: “A esperança da ressurreição, tão clara na Bíblia, me ajudou a continuar vivendo e a ter forças para enfrentar a recuperação emocional e pós-coronavírus.” Larissa encontrou consolo ao pensar no que a morte de Cristo pode fazer por ela — trazer de volta à vida seu marido, a quem tanto amava!

Na noite de sexta-feira, 15 de abril de 2022, Larissa e outras Testemunhas de Jeová, unidas a milhares de convidados em todo o mundo, participarão do evento mais importante do ano: a Celebração da Morte de Cristo.Elas fazem isso todos os anos, assim como Jesus ordenou em Lucas 22:19: “Persistam em fazer isso em memória de mim.” Esta reunião especial destaca o valor do sacrifício de Jesus e como isso significa vida para toda a humanidade.

No Brasil, pessoas de mais de 30 etnias poderão assistir a essa reunião no seu próprio idioma, como por exemplo o wapishana — falado por cerca de 10 mil indígenas no estado de Roraima.

As famílias de Testemunhas de Jeová costumam se preparar para essa noite especial. Durante a pandemia, o casal Matheus e Léia usou a criatividade para seus filhos imaginarem a cerimônia de forma mais realista. Eles montaram em casa um cenário com mesa de palete e lamparina de barro, imitando alguns objetos utilizados na época de Jesus. “As crianças raciocinaram melhor quando criamos esse cenário. Aproveitamos para conversar sobre como os cristãos viviam naquela época. É impressionante como algo simples causa um efeito tão positivo no coração dos filhos”, relatou Matheus.

Mais de 21 milhões de pessoas assistiram a esse evento em 2021, pela internet. Agora, após dois anos de isolamento social, as Testemunhas de Jeová vãose reunir presencialmente,nos Salões do Reino e em outros locais. Os preparativos para essa ocasião já começaram e muitos estão ansiosos para estar ao lado de amigos e convidados. Como opção, também será possível assistir à reunião pela internet.

O porta-voz nacional das Testemunhas de Jeová, Kleber Barreto, destaca: “Para obedecer à ordem de Jesus, não deixamos de nos reunir em 2020 e 2021 — mesmo que tenha sido por videoconferência! Damos valor à vida e realizamos a Celebração cada um em sua casa, respeitando o isolamento social. Mas agora, em 2022, será uma alegria relembrar presencialmente o sacrifício de Cristo. Todos os amigos, familiares e convidados são bem-vindos!”

Para assistir a esse evento, fale com uma Testemunha de Jeová que você conhece ou acesse o site jw.orgo e encontre um local de reunião próximo a você. Clique em

Marcelo Rossi/Asimp