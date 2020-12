Como o cristão pode afastar o demônio da sua vida?

Creio que existam pilastras importantes na vida de um cristão, para que ele tenha estrutura para sobreviver diante de todos os ataques do inimigo e tenha a segurança de que Deus agirá; assim, o milagre, a cura, a graça e a libertação acontecerão.

O tempo é o tempo de Deus e basta a perseverança. Então, o primeiro passo é a intimidade com a vida de oração, acompanhada de jejum, do terço, da mortificação, da adoração e dos combates espirituais.

O caminho para o cristão vencer o inimigo

A intimidade com Deus também depende do tempo de oração que temos com Ele, pois se quisermos ter um relacionamento com alguém, precisamos conviver com esse alguém. O tempo de oração é muito importante.

O segundo passo é a Palavra de Deus, pois ela é uma das orações principais, e devemos orar com a Palavra de Deus para afastar o inimigo.

A Palavra de Deus revela a verdade, e o inimigo se baseia na mentira, porque ele construiu seu império das trevas sobre a mentira. Paulo diz que ele é o pai da mentira, o sedutor e o enganador.

A Palavra de Deus é luz

Nela nós saberemos por onde andar, porque a Palavra é luz, caminho e libertação natural. Podemos encontrar a força de Deus na vida dos profetas, dos patriarcas, do povo que peregrinava no Antigo Testamento, dos apóstolos e dos primeiros cristãos.

As Sagradas Escrituras têm a resposta para tudo aquilo que precisamos, pois, mesmo se juntarmos todas as bibliotecas do mundo, essas não podem trazer a resposta, o conhecimento e o conteúdo que a Palavra de Deus nos apresenta.

Vida de oração

Precisamos ter uma vida no Espírito e na vivência dos carismas, porque sem o batismo no Espírito Santo não podemos fazer nada de bom. É preciso que, diariamente, invoquemos o Espírito Santo, para que Ele abata a fúria de satanás que se instalou ao redor de nós, do nosso trabalho, da nossa casa e da nossa família.

Onde se acende uma luz tudo fica claro. É essa luz do Espírito que neutralizará toda a ação do mal. O Espírito Santo nos convencerá do pecado, ou seja, nos mostrará a realidade e o caminho por onde devemos seguir.

Oração

Não podemos viver nenhum dia sem uma escravidão total e absoluta ao Espírito Santo. Por isso, desenvolvi essa oração de consagração ao Espírito.

“Espírito Santo, alma da minha alma, eu Te adoro. Espírito Santo, vida da minha vida, eu Te amo. Quero agora fazer uma aliança de amor Contigo, e ela é indissolúvel. Quero ser fiel na alegria e na tristeza; na saúde e na doença; amando-Te e respeitando-Te todo os dias da minha vida e enquanto eu viver. Espírito Santo, farei de tudo para que sejas conhecido, amado e adorado por todos os homens e mulheres da face da Terra. Eu Te amo, Espírito Santo. Eu Te adoro, Espírito Santo. Sou Teu escravo, e quero ser possuído por Ti, para ser livre de toda a possessão do mal.” Se puderem, façam essa oração e essa consagração ao Espírito Santo todos os dias da sua vida.

A graça da vida sacramental

Os sacramentos são como um termômetro, pois medem a nossa temperatura em Deus. Com eles podemos vencer todas as investidas do demônio. Por isso é importante os sacramentos, ou seja, a confissão frequente e a Eucaristia diária, sem faltar aos domingos.

Então, percebam que para vencer o inimigo é necessário orar e viver em dia com os sacramentos. Combata, mergulhe e faça o seu diário espiritual.