Como um jovem pode evangelizar outros jovens?

Todos estão por dentro das tristes notícias que, a cada dia, mais têm tomado lugar em nossa vida, muitos jovens se perdendo nas drogas, nos vícios, na prostituição, nos roubos, na depressão, nos assassinatos, suicídios etc.

Este mundo só terá jeito quando nós assumirmos uma vida de santidade, que não se trata de fazer coisas extraordinárias, mas de viver o cotidiano de forma extraordinária, não apenas se afastando de uma vida de pecado, mas vivendo uma generosidade de coração.

Papa Francisco disse: “O melhor meio para evangelizar os jovens são outros jovens”. Então, assuma essa missão: o que você pode fazer, hoje, para evangelizar outros jovens? Como você pode levar Jesus para outros que talvez vivam o mesmo conflito interior que você, o de não se sentir alocado, de sentir que falta algo na sua vida, um sentido, por exemplo? Um sentido para aqueles que sonham grande, mas que acham esses sonhos impossíveis, que não se sentem amados, entendidos nem acolhidos; e por não encontrarem o caminho certo, entram por caminhos “fáceis” que outros com não boa intenção lhes apresentaram.

Jovens, sejam instrumentos de Deus

Então, você pode me dizer como Jeremias respondeu ao Senhor: “Mas eu não sei falar, sou apenas uma criança”, ou como Moisés que quis se esquivar: “Pobre de mim, Senhor! Por favor, manda um outro” (Ex 4,13). Porque você também pode se sentir como esses grandes profetas do Senhor, incapaz de levar a Palavra de Deus. Se acaso esse for o seu pensamento, seu julgamento sobre si mesmo, eu o convido a também fazer como eles, deixar-se ser usado por Deus.

São Francisco dizia: “Pregue sempre, e se precisar, use palavras”. A melhor forma de evangelizar, como o padre Jonas diz, é dando a vida que se vive. Portanto, Viva! Seja um evangelho vivo no meio dos seus amigos, use suas redes sociais para propagar o Evangelho. Peça ao Senhor a inspiração de tornar o nome d’Ele mais amado e conhecido. Evangelize!