Conheça o significado dos movimentos que realizamos durante a missa

Outubro é o mês dedicado às missões. Por isso, neste artigo vamos abordar o nosso compromisso batismal de discípulos missionários. Mas como se formam os discípulos missionários? No encontro pessoal e comunitário com Cristo. E a Eucaristia é o ponto alto e o ápice da evangelização. A participação na Celebração Eucarística forma-nos na escola de Jesus. Porém, muitos não valorizam a Santa Missa, não aproveitam esse dom da presença de Jesus, porque não compreendem a estrutura da celebração.

Recebo partilhas de pessoas dizendo que não gostam de ir à missa porque acham que é sempre a mesma coisa, uma repetição, uma “chatice”. Digo que é preciso conhecer cada parte, cada gesto e entender o seu significado para perceber a beleza dessa liturgia.

Missa é uma palavra que vem do Latim e significa “missão”. A antiga despedida na Missa em latim: “Ite missa est”, significa “Ide esta é a missão” ou “Ide, a Missa está terminada”. É o envio para vivermos a nossa missão no mundo.

A missa é simultaneamente sacrifício de louvor e de ação de graças. É o memorial da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Desde o seu início até a bênção final ela é importante, por isso a necessidade de se chegar antes de seu começo e só sair depois da bênção final.

Mas para entender a Santa Missa é necessário perceber também que o nosso corpo “reza” e expressa um louvor visível a Deus através dos seguintes gestos, postura e atitudes:

Sentados: é uma posição cômoda que favorece a catequese e a meditação sobre a Palavra que está sendo recebida;

Em pé: demonstramos respeito e consideração, indicando prontidão e disposição para obedecer;

Ajoelhados: declaramos nossa adoração e total submissão a Deus e à Sua vontade;

As mãos levantadas: significam súplica e entrega a Deus. É a atitude dos orantes;

As mãos juntas: significam recolhimento interior. Mostra fé, súplica e confiança. É atitude de profunda piedade;

Prostração: é atitude de adoração na Celebração da Sexta-Feira Santa. Na ordenação presbiteral é a atitude própria de quem se consagra a Deus, significa morrer para o mundo e nascer para Deus em uma nova vida e nova missão;

Genuflexão (ato de flexionar os joelhos): é um gesto de adoração a Jesus Eucarístico. Fazemos diante do Sacrário;

Reverência: feita de pé, abaixando-se a cabeça, é atitude de veneração ao altar. Então, ao entrarmos na Igreja se o Sacrário estiver localizado no eu interior fazemos a genuflexão em sua direção; se não estiver, reverenciamos o altar;

O silêncio: ajuda o aprofundamento nos mistérios da fé. Fazer silêncio também é necessário para interiorização e meditação.

Por isso, na próxima celebração que participar perceba cada gesto e postura e os seus significados e importância. Dos Ritos Iniciais, no canto e procissão de entrada, ato penitencial, hino de louvor; passando pela Liturgia da Palavra, com as leituras, Salmo e homilia; na Eucarística, Comunhão e Ritos Finais, cada reflexão e reverência é uma atitude não só de oração, mas de compromisso com a evangelização.

Mas um dos maiores gestos e de grande importância é depois de cada celebração, quando devemos voltar ao nosso ambiente levando o próprio Jesus em nosso sacrário interior. Temos a missão de testemunhá-Lo, anunciá-Lo e irradiar a Sua luz. Que possamos viver em nosso dia a dia àquilo que celebramos. Louvando a Deus por tudo que somos e temos; acolhendo; perdoando como somos perdoados; vivenciando e anunciando a Palavra refletida e respondendo com gestos e atitudes concretas ao que Deus nos pede. Sejamos no mundo discípulos missionários promotores da paz, da igualdade, da fraternidade, da partilha, da justiça e do serviço doação.