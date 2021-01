Depois de fazer curso online, casal de Florianópolis batiza filha em Londrina

Era algo novo e diferente. Ninguém sabia, ao certo, como seria. Até que todos perceberam que o primeiro curso online de batismo para pais e padrinhos do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, superou todas as expectativas. Aliás, bateu recorde. Realizado em agosto e setembro de 2020, ultrapassou 220 participantes, alguns até de fora do país, como de Faro (Portugal). Mas, os frutos seguem surpreendendo: um casal de Florianópolis, que participou virtualmente do curso, decidiu batizar a criança em Londrina, o que ocorreu no último domingo (24).

“A ideia foi da madrinha, que é minha tia [e mora em Londrina]. Eu acolhi na hora, porque sou muito agradecida a Nossa Senhora, por muitas bênçãos que ela já fez em minha vida”, ressalta a nutricionista Izabella Thais Zacarias, mãe da pequena Laís Zacarias Petry. Ao lado do pai, o analista de TI José Paulo de Oliveira Petry, ela veio para o Norte do Paraná batizar a filha, numa cerimônia conduzida pelo padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do santuário. Além da madrinha, a professora Carlinda Aparecida da Rosa, de Londrina, participou da celebração o padrinho, o veterinário Ademir Zacarias Júnior, de Bandeirantes, no Norte Pioneiro. “Poder estar com a nossa família depois de um ano tão difícil e distante, ainda mais para o sacramento da nossa filha, foi um compartilhamento da nossa felicidade”, avalia Izabella.

Para ela, ter feito o curso online facilitou a vida. “Foi realmente além fronteiras. Pude continuar com a rotina das minhas filhas em casa, que fica em Santa Catarina. Além disso, pude assistir novamente os momentos importantes com o link da aula gravada”, ressalta Izabella. Deu tão certo que a modalidade vai permanecer, especificamente para o curso de batismo. “Dessa forma, conseguimos alcançar muito mais pessoas e levar o Evangelho a muito mais gente. Como o próprio Cristo nos disse: ‘Ide e pregai o Evangelho’, com a internet tudo isso foi potencializado”, afirma Renata Volpe, coordenadora da Pastoral Familiar.

Fábio Luporini/Asimp