Deus quer curar as pequenas coisas que nos atrapalham viver a felicidade

Tenho meditado sobre o processo curador de Jesus em nossa vida e percebido o quanto Ele é detalhista e cuidadoso com todos os Seus filhos, pois quer que sejamos plenamente curados no físico, no espírito, na psique, nas lembranças entre outros.

Temos realidades pequenas que precisam de cura

Muitas vezes, nós nos prendemos a grandes curas e milagres, e nos esquecemos das pequenas coisas do nosso dia a dia, as quais são tão importantes quanto nossas grandes necessidades. Alguns exemplos disso: uma pessoa cheia de manias, que acaba criando o seu mundinho e é apegada às suas coisinhas, precisa ser curada; uma pessoa apegada às mentiras, que cria um mundo fantasioso, também precisa ser curada. Da mesma forma, alguém que vive fofocando, falando dos outros pelos cotovelos, precisa ser curado. Assim como uma pessoa que vive insatisfeita com tudo e com todos, e só vê o negativo, também necessita de cura. O mesmo vale para as pessoas que vivem sob a ação do medo, apegadas às pessoas e às coisas, consumistas em excesso, todas precisam se deixar curar. A partir disso, poderia citar muitas outras realidades que, muitas vezes, trazemos em nós e que precisariam ser tocadas pelo poder curador do Espírito Santo.

O Senhor quer curar nossa humanidade em várias áreas

Não tenho dúvidas de que o Senhor quer curar o canceroso, o aleijado, o cego, o surdo, o que tem problemas de coração, o doente de AIDS etc. Porém, além de curar o nosso corpo, o Senhor nos quer curar em nossa humanidade, que é tão complexa e linda, contudo, necessitada de ser tocada pela ação de Deus que muda todas as realidades.

A Carta aos Gálatas nos relata os frutos do Espírito: “O fruto do Espírito, porém, é: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei” (Gl 5, 22-23). Esses frutos relatados por São Paulo são fontes seguras de reflexão sobre a liberdade e a cura da nossa humanidade. É hora de nos perguntarmos: tenho vivido no amor ou vivo no ódio e na vingança? Vivo a alegria ou minha vida é uma tristeza interminável? Encontro paz no meu interior, mesmo vivendo em realidades muitas vezes sem paz? Sou paciente ou me impaciento facilmente? Sou amável, gentil ou vivo na grosseria? Opto por fazer o bem e por viver na bondade ou faço opções pela maldade, prejudicando as pessoas? Sou leal, fiel ou vivo de infidelidade? Vivo na mansidão, na serenidade ou minha vida é uma constante agitação, até mesmo dormindo? Vivo o autodomínio ou sou uma pessoa descontrolada no comer, no dormir, no comprar, no beber, na sexualidade entre outros?

Já temos uma boa base para um profundo exame de consciência e de uma observação de nós mesmos para detectar em que área precisamos de cura, pois Deus quer curar as pequenas coisas que nos atrapalham viver a felicidade. Deus nos fez para sermos felizes e realizados em tudo. A saudade do céu sempre vai existir dentro de nós, e esse vazio do eterno só vai ser totalmente preenchido quando chegarmos diante do trono de Deus Pai.

O Senhor tem uma promessa a realizar

O profeta Jeremias nos relata algo de suma importância: “Sei muito bem do projeto que tenho em relação a vós oráculo do Senhor! Um projeto de felicidade, não de sofrimento: dar-vos um futuro, uma esperança! Quando me invocardes, ireis em frente, quando orardes a mim, Eu vos ouvirei. Quando me procurardes, vós me encontrareis, quando me seguirdes de todo o coração, Eu me deixarei encontrar por vós oráculo do Senhor” (Jr 29, 11-14). Esse é um trecho da carta do profeta aos exilados, aos que estavam sofrendo, precisando de esperança e cura. Ela [carta] nos dá um sinal de como alcançar de Deus a cura e a libertação de que precisamos: invocá-Lo, orar sempre, procurar, a todo instante, o Senhor e segui-Lo de todo coração! Essa é a receita: permanecer em Deus!

O Senhor está interessado na nossa cura, e nós também não podemos nos conformar com a situação que vivemos atualmente. Precisamos trabalhar nosso interior e nossas reações, e tudo isso se faz pela oração, pela Eucaristia e o jejum, pela Palavra viva e vivida, pela confissão e a busca de uma direção espiritual, pela cura interior e o autoconhecimento. Não tenha medo de entrar nesse processo de cura, por você e por quem você ama. Deus cuida dos mínimos detalhes!

Estamos juntos! Estou orando por você e por sua cura. Ore também pela minha!

Deus o abençoe.

Roger Luis da Silva é membro da Comunidade Canção Nova, sacerdote encarregado dos Clérigos no Conselho Geral da Comunidade. Autor de vários livros pela editora Canção Nova e pregador.