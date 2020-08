Dia dos Pais é celebrado na Canção Nova

Programação especial com Kairós sertanejo terá transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação

Neste domingo (9), a Canção Nova em Cachoeira Paulista (SP), realizará o “Kairós Canção Nova Sertaneja”, em celebração ao dia dos pais, que neste ano acontece sem a presença de fiéis para evitar o contágio da Covid-19.

O Sistema Canção Nova de Comunicação, Rádio, TV e internet, transmitirá todo o evento que tem como tema neste ano “O Pai me ama” (Jo 16,32b). A programação tem início às 8h, e contará com Adoração ao Santíssimo, com os missionários Adriano Moraes, padre Elenildo Pereira e com o músico e pregador Eugênio Jorge, da Missão Mensagem Brasil.

Em seguida, às 9h20, pregação com os missionários Geraldo Galvão e Paulo Sérgio Eleutério sobre o tema: “A natureza proclama: Deus nos ama!” (Dn 3,66-86), e o testemunho de Elias Junior, missionário e músico da comunidade.

Os momentos de música ficarão por conta do grupo “Família Viola”, tocando sertanejo de raiz. Diácono Nelsinho Corrêa também faz pregação às 11h15, com tema: Meu Pai é o agricultor! (Jo 15,1) e testemunho de Fagner Mendonça.

A missa de encerramento, às 15h, no Santuário do Pai das Misericórdias, será presidida por padre Elenildo Pereira.

A TV Canção Nova está na Sky, canal 8; Oi TV 30; Claro TV 194; Vivo TV 233; pelo site: tv.cancaonova.com, redes sociais da TV Canção Nova, Facebook: https://www.facebook.com/tvcancaonova/ e TV Canção Nova Youtube, ou baixando o canal pelo celular – TV Canção Nova, na “PlayStore” ou “App Store” do aparelho.

A rádio tem os canais FM 96,3 e 89,1 em Cachoeira Paulista (SP), e pode ser ouvida por aplicativo - Rádio Canção Nova - ou pelo site https://radio.cancaonova.com/, onde também se encontram os canais de outras cidades.

Asimp/Canção Nova