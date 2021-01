Divulgada mensagem do Papa para a Assembleia da América Latina e Caribe

Assembleia Eclesial foi apresentada ontem, 24, na Basílica de Guadalupe, na Cidade do México; Encontro será realizado em novembro próximo

“Caro Miguel… Quero estar ao lado de vocês neste momento e na preparação até novembro”. Assim, de forma fraterna e direta, na abertura da sua mensagem, o Papa Francisco se dirige a Dom Miguel Cabrejos Vidarte, Arcebispo de Trujillo, presidente da Conferência Episcopal Peruana e do Conselho Episcopal da América Latina (Celam) após a apresentação da Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe que aconteceu neste domingo, 24, na Basílica de Guadalupe, na Cidade do México.

Segundo o Pontífice, este é um tempo que abre novos horizontes de esperança. Em sua mensagem em formato de vídeo, o Santo Padre destaca dois critérios para acompanhá-los neste tempo. “Primeiro, junto com o povo de Deus: que esta Assembleia não seja uma elite separada do santo povo fiel de Deus. Junto com o povo: não se esqueça, somos todos parte do povo de Deus, somos todos parte dele. O povo de Deus que é infalível “in credendo”, como nos diz o Concílio, é o que nos dá a pertença”.

O Papa prossegue frisando que do povo de Deus surgem as elites, as elites iluminadas por uma ideologia ou outra, e sublinha que esta não é a Igreja. “A Igreja se dá no partir do pão, a Igreja se dá com todos, sem exclusão. Uma Assembleia de Igreja é o sinal de uma Igreja sem exclusão”. Francisco destaca que outra coisa a ter em mente é a oração. “O Senhor está em nosso meio. Que o Senhor se faça ouvir, daí nosso pedido de que Ele esteja conosco”.

A Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe será realizada na Cidade do México, de 21 a 28 de novembro, após ter sido adiada devido à pandemia. A Assembleia, sobre o tema ” Somos todos discípulos missionários em saída ” recordará 14 anos depois, a 5ª Conferência Geral da Conferência Episcopal Latino-Americana em Aparecida e terá como objetivos, como explica uma nota do Celam, contemplar a realidade de nossos povos, aprofundar os desafios do continente, reacender o compromisso pastoral e buscar novos caminhos em chave sinodal.

Canção Nova/com Vatican News