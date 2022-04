Domingo de Ramos na Canção Nova tem tradicional procissão e missa

A celebração do Domingo de Ramos (10/04/22), na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), começa às 9h com bênção e procissão dos ramos, saindo do Rincão do Meu Senhor em direção ao Santuário do Pai das Misericórdias. A missa será presidida pelo padre Marcio Prado, com transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Haverá mais três missas no Santuário: às 12h, às 15h e às 18h.

No decorrer do dia, no Rincão, também estão programadas palestras com os diáconos Waldir Rodrigues, às 11h30, e Willian Guimarães, às 14h; e Adoração ao Santíssimo Sacramento, às 15h30.

Asimp/Canção Nova