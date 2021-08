Em 2022, a Campanha da Fraternidade abordará um dos maiores desafios no Brasil, principalmente em tempos de pandemia: a educação. Para motivar as pessoas a abraçarem uma proposta, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil vai promover de 1º a 3 de setembro o Seminário Nacional da Campanha da Fraternidade.

Reportagem de Rodrigo Sales e Ersomar Ribeiro/Canção Nova