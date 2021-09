Encontro anual do “Terço dos Homens” acontece na Canção Nova

Presença do assessor nacional do Terço dos Homens, padre Vandemir Meister

Nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), sediará o encontro anual do movimento Terço dos Homens, que reunirá grupos atuantes em todo o país. O evento será presencial, com transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação.

Haverá missas, pregações, cânticos, Adoração ao Santíssimo Sacramento e um momento de devoção Mariana no sábado, às 21h. Participam desse Acampamento: o assessor nacional do Terço dos Homens Mãe Rainha, padre Vandemir Meister; o assessor do Terço dos Homens na Arquidiocese Olinda e Recife (PE), padre Vitor Hugo Possetti, e o assessor do Terço dos Homens na Diocese de Guarulhos (SP), padre Johnny William Bernardo.

Esta edição do evento traz o tema: “Mãe e Rainha da evangelização, homens unidos no terço e na missão!”.

Para segurança de todos os participantes, é obrigatório o uso de máscara, a aferição da temperatura corporal, a higienização das mãos com álcool em gel 70% e o distanciamento social.

Terço dos Homens

O Terço dos Homens teve início com Frei Peregrino, em 1936, na então Vila da Providência, hoje cidade de Itabi, em Sergipe. Dentro do “Movimento de Schoenstatt”, o Terço dos Homens partiu da iniciativa de um pequeno grupo de homens, que rezavam o terço na rua, enquanto suas esposas participavam das reuniões. Atualmente, os grupos estão presentes em todo o país, transformando vidas, tanto no “Movimento da Mãe Rainha” quanto em outras iniciativas.

A TV Canção Nova transmite o Terço dos Homens toda terça-feira, a partir das 17h50, direto do Santuário do Pai das Misericórdias.

Ascom/Canção Nova