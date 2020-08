Esperança é tema de palestras na Canção Nova

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realizará neste fim de semana (28 a 30/08) o “Acampamento Combatentes na Esperança”. As missas serão celebradas no Santuário do Pai das Misericórdias, com entrada limitada de pessoas, e as palestras e momentos de oração no Rincão do Meu Senhor, ainda sem a presença de público. O tema do evento é: “O Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz em vossa vida de fé” (Rm 15,13). Destaque no sábado (29), das 21h às 22h30, para a “Noite Oracional”, conduzida pelo padre Edison Oliveira e pelos cantores Emanuel Stênio e Rogéria Moreira, missionários da Comunidade Canção Nova. Toda a programação será transmitida pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e pelas redes sociais.

Mais informações no link: https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-combatentes-na-esperanca/