Evento na Canção Nova recorda devoção a São Miguel

“Quem como Deus?” – tradução do hebraico para o nome do arcanjo São Miguel –, é o nome do encontro de oração que acontece neste fim de semana na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), para recordar a devoção ao arcanjo e clamar a sua proteção. O tema central do Acampamento é: “Levanta-se Deus e se dispersam os seus inimigos” (Sl 67,2). No decorrer do fim de semana (18 a 20/09), haverá palestras, missas e Adoração ao Santíssimo Sacramento com os missionários da Comunidade Canção Nova: Emanuel Stênio, André Florêncio, Robson Luis, Rogéria Moreira, Ana Lúcia, padres Edilberto Carvalho e João Marcos Polak; e com o sacerdote da paróquia Santa Teresinha, em Seropédica (RJ), Fábio de Melo Gonçalves. O evento acontece sem a presença de público, mas toda a programação, disponível no link https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-quem-como-deus-8/, será transmitida na íntegra pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e pelas redes sociais. Apenas as missas no Santuário do Pai das Misericórdias serão abertas à participação presencial (limitada a 348 pessoas por celebração), conforme medida de segurança adotada neste tempo de pandemia.

São Miguel é conhecido pela autoridade e auxílio para salvar as almas no último instante da vida. De 15 de agosto a 28 de setembro, exceto aos domingos, fiéis rezam a Quaresma de São Miguel, em preparação para a Festa dos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael (29/09).

Asimp/Canção Nova