Festa do Pai das Misericórdias tem sua 5ª edição na Canção Nova

Evento acontece de 14 a 16 de junho de 2019, com presenças de Dom João Inácio Müller e Dom Benedito Beni dos Santos

Neste fim de semana (14 a 16/06), a Canção Nova, (Av. João Paulo II, s/n, Alto da Bela Vista) em Cachoeira Paulista (SP), realiza a 5ª Festa do Pai das Misericórdias, com o tema: “O Pai me ama”. A festa oficial do Santuário do Pai das Misericórdias acontece anualmente, no primeiro domingo após Pentecostes, data litúrgica em que a Igreja celebra a Santíssima Trindade.

A programação da Festa terá momentos de: Adoração ao Santíssimo Sacramento, Catequese, Consagração ao Pai das Misericórdias; pregações; procissão; missas e, no último dia, show com a cantora Juliana de Paula. Ela se apresentará no Mirante da Fé, novo local de peregrinação na Canção Nova, próximo ao Santuário.

A missa de abertura, na sexta-feira (14), às 20h, será presidida pelo padre Bruno Costa, da Canção Nova. No sábado (15), às 10h, a celebração é voltada para os enfermos, e será presidida pelo vice-reitor do Santuário, padre Marcio Prado. No mesmo dia, para presidir a missa das 16h, a Canção Nova recebe o bispo emérito da Diocese de Lorena (SP), Dom Benedito Beni. Na sequência, haverá uma “Procissão Luminosa”, com a oração do terço, saindo do Santuário até a Ermida. Participação da missionária Sônia Venâncio.

O administrador apostólico da Diocese de Lorena (SP), Dom João Inácio Müller, presidirá a missa solene da festa, domingo (16/06), às 15h.

Com capacidade para acolher aproximadamente 5.200 pessoas, o Santuário do Pai das Misericórdias está localizado em Cachoeira Paulista e integra o Circuito Religioso do Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo.

A programação completa está disponível no link: https://eventos.cancaonova.com/edicao/festa-do-pai-das-misericordias-3/