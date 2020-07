Festa do Perdão de Assis tem missas no Santuário do Pai das Misericórdias

Neste domingo (02/08/20), o Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, celebra a tradicional “Festa do Perdão de Assis”. Neste ano, devido à pandemia não haverá presença de fiéis no local. Para celebrar a data, acontecerão duas missas, transmitidas pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, às 7h, que será presidida pelo vice-reitor do Santuário, padre Márcio Prado, e às 12h, que será presidida pelo missionário padre Vagner Baia.

A celebração litúrgica do “Perdão de Assis”, teve início em 1216, quando São Francisco, na “Igrejinha da Porciúncula”, teve uma visão de Nossa Senhora ao lado de Jesus, e faz parte do calendário oficial do Santuário do Pai das Misericórdias.

Asimp/Canção Nova