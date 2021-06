​​​​​​​Fiéis da Arquidiocese de Londrina celebram hoje o Dia do Padroeiro, Sagrado Coração de Jesus

Com o tema “Coração de Jesus, fonte de unidade, ternura e paz”, fiéis de Londrina e região celebram hoje, o Dia do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus. De acordo com a organização, a programação para o Dia do Sagrado Coração é intensa. No entanto, em razão dos atuais decretos da pandemia, o número de participantes nas celebrações presenciais foi reduzido. Por isso, a comunidade pode acompanhar todas as celebrações através das mídias sociais da Catedral e Arquidiocese (Facebook e Youtube). Devido à atual crise sanitária, os shows foram cancelados e as barracas de alimentação não serão montadas. A programação será apenas espiritual, com diversas celebrações durante todo o dia.

Às 7h, o arcebispo metropolitano de Londrina, Dom Geremias Steinmetz preside a primeira Missa que será transmitida para todo o Brasil pela TV Evangelizar. A Santa Missa contará com a presença dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão de toda a arquidiocese.

Às 10h30, o ponto alto das festividades: a principal Missa solene do dia com Dom Geremias junto de todo o clero de Londrina e região. Esta celebração também será transmitida pela Rádio Alvorada.

Outras Missas serão realizadas às 15h, com a participação do tradicional movimento do Apostolado da Oração, e a última celebração às 18h.

A Catedral adota diversos protocolos de biossegurança, mantendo o distanciamento necessário, o uso obrigatório de máscaras e álcool gel.

Solidariedade

A Catedral aproveita estes dias de comemoração ao Sagrado Coração de Jesus e convida toda comunidade para a doação de caixas de leite e alimentos não perecíveis como gesto concreto. Os alimentos serão destinados às centenas de famílias dos diversos projetos sociais assistidos pela Catedral.

As doações podem ser feitas na Secretaria da Catedral.

Leilão Virtual

Ainda em comemoração ao Dia do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus, a Catedral Metropolitana de Londrina prepara um grande Leilão Virtual que será realizado no dia 12, sábado, a partir das 19h30. No leilão, peças de decoração, itens de cozinha, eletrodomésticos e muito mais. Toda a renda será revertida para os projetos sociais e obras da Catedral Metropolitana. A comunidade pode acompanhar e dar seus lances através das mídias sociais da Catedral (Facebook e Youtube).

Programação / Dia Do Padroeiro

Sexta-feira 11/06

Solenidade Do Sagrado Coração De Jesus – Padroeiro Municipal

“Coração De Jesus, Fonte De Unidade, Ternura E Paz”

Dia De Oração Pela Santificação Do Clero

Missa 7h

Convidados: Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão

Presidente: Dom Geremias Steinmetz – Arcebispo Metropolitano

Missa Solene 10h30

Convidados: Pastoral Presbiteral

Presidente: Dom Geremias Steinmetz – Arcebispo Metropolitano

Missa 15h

Convidados: Apostolado da Oração

Presidente: Pe. Paulo Henrique de Alencar - Paróquia S João Batista (Bela Vista do Paraíso)

Missa Solene 18h

Presidente: Pe. Wendel Perre dos Santos – Vigário da Catedral

Julie Bicas/Asimp