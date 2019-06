Fim de semana tem Acampamento de Pentecostes na Canção Nova

Na noite de sábado (08/06), shows a partir das 21h e Vigília no início da madrugada de domingo (09/06)

Para celebrar a Festa de Pentecostes, que marca a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus no Cenáculo, a Canção Nova realiza neste fim de semana (07 a 09/06), em Cachoeira Paulista (Av. João Paulo II, s/n, Alto da Bela Vista, São Paulo-SP) o “Acampamento de Pentecostes”. São esperadas 12 mil pessoas. O tema do evento é “Enchei-vos do Espírito Santo” e a entrada é gratuita.

Durante os dias de Acampamento haverá pregações com missionários da Comunidade Canção Nova, Adoração ao Santíssimo Sacramento, momentos de louvor e oração de cura, Oficinas de dons do Espírito Santo, shows na noite de sábado (08/06), com o padre Edilberto Carvalho, às 21h, e Ana Lúcia, às 22h30, e a “Vigília de Pentecostes”, à 0h, no início da madrugada de domingo (09/06).

A missa de abertura do Acampamento será presidida pelo padre Edimilson Lopes, às 20h, na sexta-feira (07/06). No sábado, quem preside a Eucaristia é o padre José Augusto, às 16h. E a missa de encerramento, às 15h, no domingo, o padre João Marcos Polak.

Relíquia da Beata Elena Guerra

Em 2013, a Comunidade Canção Nova recebeu uma relíquia de primeiro grau (insigne), parte do osso da beata Elena Guerra, italiana, que ficou conhecida como a “Apóstola do Espírito Santo”. O gesto foi um presente das irmãs oblatas do Espírito Santo, em Lucca (Itália), que vivem o carisma do qual a beata foi fundadora.