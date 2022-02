Fim de semana tem “Jovens Sarados” na Canção Nova

Acampamento contará com palestras, shows, testemunhos, Adoração e missas

Neste fim de semana, de 18 a 20 de fevereiro de 2022, a Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), recebe o Movimento Jovens Sarados para um Acampamento de Oração, com tema: “Overflow the sky - Transborde o Céu”.

A abertura do Acampamento acontece com missa às 20h, sexta-feira (18/02), no Santuário do Pai das Misericórdias, presidida pelo padre Daniel Antônio do Carmo, da Paróquia Imaculada Conceição de Ibitinga (SP).

A programação retoma no sábado (19/02), às 8h, no Rincão do Meu Senhor, com Adoração ao Santíssimo Sacramento, seguida por pregações e testemunhos.

Destaques para as pregações de irmã Isadora Santana Luz e irmã Brenda Melo da comunidade Servas de Nossa Senhora da Alegria, de Santana (SP), e show à noite com a Fraternidade São João Paulo II, de São Paulo (SP), a partir das 23h.

No domingo (20/02), pregações com irmão Samuel Maria, da Fraternidade São João Paulo II, às 9h15, e Gabriela Fontes, dos Jovens Sarados, às 11h30. O evento se encerra com missa às 15h, presidida pelo idealizador do movimento Jovens Sarados, o missionário da Canção Nova, padre Edimilson Lopes.

Todo o evento é aberto ao público, com respeito às regras de prevenção à Covid 19, e demais doenças respiratórias. O Sistema Canção Nova fará a transmissão do Acampamento.

Programação completa:

https://eventos.cancaonova.com/edicao/acampamento-jovens-sarados-15/