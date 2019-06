Fórum Internacional dos Jovens acontece esta semana no Vaticano

Promovido pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida, o Fórum Internacional de Jovens dá continuidade a dinâmica do Sínodo dedicado à juventude

O Vaticano vai promover esta semana, entre hoje e sábado, 19 a 22, um Fórum Internacional de Jovens. O encontro procura dar continuidade à dinâmica do Sínodo dedicado às novas gerações, realizado em outubro de 2018.

A iniciativa foi apresentada ontem, 18, em coletiva de imprensa no Vaticano e tem como tema ‘Os jovens em ação numa Igreja sinodal’.

O encontro no Vaticano vai contar com a participação de cerca de 250 jovens de 110 países e de 40 movimentos e comunidades, para partilharem experiências pastorais nas comunidades católicas. Os participantes do Fórum irão se encontrar, em audiência com o Santo Padre, no sábado.

Em declarações aos jornalistas, o secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (Santa Sé), padre Alexandre Awi Mello, precisou que os trabalhos vão centrar-se sobre as “consequências do Sínodo” de 2018 nas dioceses e movimentos eclesiais, relativamente ao campo da pastoral juvenil e vocacional.

Os participantes vão ainda debater a Exortação Apostólica pós-sinodal “Christus vivit”, que o Papa Francisco publicou em abril deste ano.

O prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, cardeal Kevin Farrell, sublinha que “um dos maiores desafios de que os jovens falam é que não participam ativamente da Igreja”.

“Este encontro pós-sinodal é o início de um processo que espero que continue todos os anos aqui em Roma, onde reunimos jovens para falar sobre a Igreja nos diferentes contextos em que está localizada e do que somos chamados a fazer pelos jovens”, assinalou, na véspera do encontro.

Os jovens de todo o mundo são convidados a seguir o fórum através das redes sociais, usando a hashtag #youthforum19, e a partilhar as suas experiências.

