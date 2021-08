Frei Gilson e padre Marcelo Rossi participam do “Canção Nova Abraça São Paulo”

Evento será online, com transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação

A 15ª edição do “Canção Nova Abraça São Paulo”, neste fim de semana, dias 21 e 22 de agosto de 2021, será online, com transmissão pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. O tema proposto para este ano está no capítulo 8, versículo 37 da Carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo: “Em Cristo somos mais que vencedores”.

Na noite de sábado (21), a partir das 21h, os cantores católicos Thiago Tomé, Nando Mendes, Júnior Alves, Irmã Ana Paula, Adriana Arydes, Ana Lúcia, Marília Melo, Dauana Sales, Jéssica Menino e o padre Adriano Zandoná fazem o show “Mais que vencedores”. A apresentação é uma homenagem ao fundador da Comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, pelos 50 anos de sua experiência do Batismo no Espírito Santo.

Frei Gilson e padre Marcelo Rossi estão na programação do domingo (22), às 9h e às 10h50, respectivamente. O arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, participará às 13h15. A missa de encerramento do “Canção Nova Abraça São Paulo” será às 15h30.

Programação completa:

Sábado (21/08)

21h – Show “Mais que vencedores”

Domingo (22/08)

08h20 – Animação

09h00 – Pregação: Frei Gilson

10h00 – Intervalo

10h30 – Animação

10h50 – Adoração- Pe. João Gualberto e Pe. Marcelo Rossi

11h57 – Intervalo

13h15 – Especial Programa Discípulos e Missionários: arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer

13h30 – Animação

13h50 – Pregação: Pe. Adriano Zandoná

15h30 – Santa Missa: Pe. Adriano e Pe. João Gualberto