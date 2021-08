Gravadora Canção Nova lança novo álbum "Rezando com São José"

A Gravadora Canção Nova lançamento o álbum: “Rezando com São José” no dia em que a Igreja celebrou a memória de São José trabalhador (1 de maio). O projeto apresenta seis canções dedicadas ao esposo da Virgem Maria, pai do Redentor e patrono da Igreja Católica: “José”, “Consagração”, “Ladainha”, “Maria com Saudade”, “Terço São José” e “Na escola de José ”. As músicas contaram com as participações de Fagner Mendonça, Rodrigo Ferreira, Eugenio Jorge, Bruna Marta, José Eduardo e Diácono Nelsinho Correa.

Todo esse trabalho é fruto de uma parceria com o Marketing Canção Nova somados à produção de Pitter Di Laura, missionário da Comunidade Canção Nova, e Samuel Ferreira.

Pitter Di Laura, conta-nos um pouco da sua experiência:

São José é conhecido como o patrono da Igreja, isso demonstra a sua importância. O seu grande coração aqui na terra o fez um grande santo no céu. Por isso, buscando estar em sintonia com o Papa Francisco e a Igreja, e buscando difundir a devoção a esse santo, tão poderoso e querido, é que nasce o desejo de fazer o EP, que é muito mais do que um produto. N a verdade, esse EP dedicado a São José, é um apoio devocional, esta é a beleza do projeto e o seu próprio diferencial.

Chegou até mim a incumbência de fazer, um princípio, apenas uma música que seria uma regravação do Padre Jonas Abib, uma canção que ele gravou anos atrás. Porém, esse desejo devocional precisava estar mais claro nesse produto. Então, ao invés de uma música, colocamos um EP com a ladainha de São José; a consagração a São José, cantada; o terço, já tão conhecido, rezado, na íntegra, sendo que, nas contas maiores, canta-se: “Oh meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo vos valeu, valei-nos São José”. E, sendo assim, fica claro o desejo e o intuito deste EP: um apelo devocional.

Dentre as canções, uma chamou a atenção de todos nós, porque nos emocionou demais quando nasceu: “Maria com saudade”. Dentro do EP de São José, colocar uma música relacionando Maria, seria uma incoerência muito grande, se não fosse o assunto da canção em si. Essa música nada mais é do que Nossa Senhora se despedindo do seu marido no seu leito de morte. Maria, admirando toda a vida de José e sua trajetória e tudo o que ele fez, demonstrando um lado de Nossa Senhora que, bil vezes, nós percebemos, pelo menos em canções, que é o lado 'mulher', o lado romântico de Nossa Senhora Senhora. É uma canção que vale a pena escutar! De fato, é muito emocionante e demonstração uma Maria muito feminina, terna e apaixonada pelo seu marido, com o qual abraçou essa missão tão linda de trazer Jesus ao mundo. Um desafio que, sozinha, talvez, ela não conseguisse.

“O EP vale a pena, por essa canção, pela devoção, pelo ano de São José instituído pelo Papa. Vale a pena ser Igreja e estar em sintonia com as inspirações da Santa Igreja Católica ”.

Então, para mim, Pitter, foi privilegiado trabalhar em um EP assim, poder ajudar na devoção popular deste santo tão querido, e colocar em canção aquilo que Nossa Senhora, em outras canções, ainda não tinha dito.

Ouça o álbum completo disponível nas plataformas digitais! https://open.spotify.com/album/6AED2sQsT78I5m8D49SBwv?si=FmmXWOo2QS28qEuJxi2NmA&nd=1

(Canção Nova)