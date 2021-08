Grupo “Jovens Sarados” realiza Aprofundamento na Canção Nova

Evento será aberto ao público e contará com a participação do bispo de Lorena (SP), Dom Wladimir Lopes

“De volta ao altar” é o tema do “Aprofundamento Jovens Sarados”, que acontece neste fim de semana, de 27 a 29 de agosto de 2021, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). Exceto o show, o evento será aberto ao público, com todos os protocolos de segurança: uso obrigatório de máscara, distanciamento social, aferição da temperatura corporal nos pontos de entrada e higienização das mãos com álcool em gel 70%.

Haverá missas na sexta-feira (27), às 20h, e no sábado (28), às 16h, presididas pelo padre Edmilson Lopes; e no domingo (29), às 15h, presidida pelo bispo da Diocese de Lorena (SP), Dom Wladimir Lopes. Além de palestras, Adoração ao Santíssimo Sacramento, no sábado, às 21h, e show, às 23h. O evento será transmitido na íntegra pelo youtube da Canção Nova (oficial). A programação da noite de sábado e a missa de encerramento também poderão ser acompanhadas pela TV Canção Nova.

O grupo Jovens Sarados surgiu em São Paulo (SP), em 2008, a partir de uma inspiração do sacerdote da Comunidade Canção Nova, padre Edimilson Lopes. A expressão é uma analogia entre o jovem que busca na malhação o cuidado físico e aquele que busca na oração o fortalecimento espiritual para viver a santidade.

Programação completa:

https://eventos.cancaonova.com/edicao/aprofundamento-jovens-sarados-12/

Asimp/Canção Nova