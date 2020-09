Hoje é tempo de ser feliz

Não desanime, ainda que a colheita de hoje não seja muito feliz. Não coloque um ponto final nas suas esperanças

A vida é fruto da decisão de cada momento. Talvez, seja por isso que a ideia de plantio seja tão reveladora sobre a arte de viver. Viver é plantar, é atitude de constante semeadura, de deixar cair na terra de nossa existência as mais diversas formas de sementes. Cada escolha, por menor que seja, é uma forma de semente que lançamos sobre o canteiro que somos. Um dia, tudo o que agora silenciosamente plantamos ou deixamos plantar em nós será plantação que poderá ser vista de longe.

Para cada dia, o seu empenho. A sabedoria bíblica nos confirma isso quando nos diz: “debaixo do céu há um tempo para cada coisa”.

Hoje, neste tempo que é seu, o futuro está sendo plantado. As escolhas pelas quais você procura, os amigos que você cultiva, as leituras que você faz, os valores que você abraça, os amores que você ama, tudo será determinante para a colheita futura.

Felicidade talvez seja isso: alegria de recolher da terra, que somos nós, frutos que sejam agradáveis aos olhos! Infelicidade, talvez seja o contrário.

O que não podemos perder de vista é que a vida não é real fora do cultivo. Sempre é tempo de lançar sementes. Sempre é tempo de recolher frutos. Tudo ao mesmo tempo. Sementes de ontem, frutos de hoje; sementes de hoje, frutos de amanhã!

Tenha cuidado

Não perca de vista o que você anda escolhendo para deixar cair na sua terra. Cuidado com os semeadores que não o amam. Eles têm o poder de estragar o resultado de muitas coisas.

Cuidado com os semeadores que você não conhece. Há muita maldade escondida em sorrisos sedutores. Cuidado com aqueles que deixam cair qualquer coisa sobre você, afinal, você merece muito mais que qualquer coisa. Cuidado com os amores passageiros! Eles costumam deixar marcas dolorosas que não passam.

Cuidado com os invasores do seu corpo; eles não costumam voltar para ajudar a consertar a desordem. Cuidado com os olhares de quem não sabe amá-lo; eles costumam fazê-lo esquecer que você vale a pena.

Cuidado com as palavras mentirosas que esparramam por aí; elas costumam estragar o nosso referencial da verdade.

Cuidado com as vozes que insistem em recordá-lo de seus defeitos e costumam prejudicar sua visão sobre si mesmo.

Deus acredita em você

Não tenha medo de se olhar no espelho. É nessa cara safada que você tem, que Deus resolveu expressar, mais uma vez, o amor que Ele tem pelo mundo.

Não desanime, ainda que a colheita de hoje não seja muito feliz. Não coloque um ponto final nas suas esperanças. Ainda há muito o que fazer, ainda há muito o que plantar e o que amar nesta vida. Em vez de ficar parado no que você fez de errado, olhe para frente e veja o que ainda pode ser feito.

A vida ainda não terminou. E já dizia o poeta que “os sonhos não envelhecem…”

Vá em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões.

Deus resolveu reformar o mundo e escolheu o seu coração para iniciar a reforma. Isso prova que Ele ainda acredita em você. E se Ele ainda acredita, quem sou eu para duvidar?