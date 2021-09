Imagem de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, visita Londrina

É a primeira vez que a imagem sai do Santuário Estadual de Paranaguá rumo a Londrina, onde vai peregrinar por paróquias da arquidiocese a partir da quarta-feira, dia 8/9

Ao longo de dois meses, a padroeira do Paraná Nossa Senhora do Rocio estará em terras londrinenses, visitando comunidades e cidades que compõem a Arquidiocese de Londrina. A programação é uma preparação para a festa estadual de Nossa Senhora do Rocio, comemorada do dia 1º ao dia 16 de novembro, em Paranaguá.

Esta é a primeira vez que a peregrinação acontece, explica o reitor do Santuário Estadual do Rocio, padre Dirson Gonçalves. “Nós decidimos fazer este ano uma experiência nova, que é levar a imagem para as dioceses do interior do Estado, uma vez que a santa é padroeira do Paraná”, explica.

A primeira parada da padroeira em Londrina é a Catedral Metropolitana de Londrina, a Igreja Mãe da arquidiocese. Uma missa solene presidida pelo arcebispo dom Geremias Steinmetz, ao meio dia, vai recepcionar a padroeira. No dia 10 de setembro, a imagem segue para a Igreja Nossa Senhora do Silêncio, no Decanato Leste.

A imagem ficará de dois a três dias em cada paróquia (confira a programação completa abaixo) e a peregrinação encerra na Paróquia Nossa Senhora do Rocio, Decanato Leste, no dia 31 de outubro. No dia 8 de novembro, o arcebispo dom Geremias leva a imagem novamente a Paranaguá, onde preside a Santa Missa na festa da padroeira.

Cada paróquia está responsável pela programação nos dias em que a padroeira estiver ali. “É a visita da mãe, e a visita da mãe sempre traz benefícios, não só para a comunidade que a recebe, mas esses benefícios também se estendem para comunidades vizinhas e para a cidade inteira”, destaca padre Heriberto Mossato, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rocio e coordenador da peregrinação na arquidiocese.

Segundo ele, a mensagem de Nossa Senhora do Rocio para a Arquidiocese de Londrina, e também para o Paraná inteiro, é a mensagem da esperança, a mensagem da presença. “Nós vivemos um momento tão difícil em que as pessoas não podiam estar presentes do jeito que nós estávamos acostumados, o calor do abraço, a proximidade do olhar, e Nossa Senhora vem justamente para nos dar essa mensagem, de não perder essa esperança, de confiar sempre, de fazer tudo que Deus mandar. Aquela presença amiga, a presença de mãe, que reanima a comunidade, traz o consolo diante de tantas perdas.”

Padroeira do Paraná

O reitor do seminário estadual destaca que é preciso relembrar em todos os cantos do estado que Nossa Senhora do Rocio é padroeira do Paraná. “Nossa Senhora do Rocio foi declarada padroeira em 1977, pelo Papa Paulo VI. Isso aconteceu há muitos anos, mas, com o passar do tempo, essa compreensão ficou esquecida. Por isso queremos recuperar esse tempo perdido e levar essa informação ao máximo possível de católicos”, informa.

O padre também destaca a iniciativa de levar que o Santuário do Rocio está acostumado a receber peregrinações de romeiros e devotos católicos de todo Paraná, mas a imagem de Nossa Senhora do Rocio não costuma sair de seu santuário. “Por isso, precisamos fazer o trabalho inverso - aguardar que eles venham até nós, mas, também, irmos ao encontro deles em sua região”, finaliza.

Programação:

8/9 - Santa Missa na Catedral Metropolitana de Londrina – 12h

10/9 – Igreja Nossa Senhora do Silêncio, Decanato Leste

13/9 – Paróquia São Luiz Gonzaga, Decanato Leste

16/9 – Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina, Decanato Oeste

19/9 – Paróquia Sant’Ana, Decanato Centro

22/9 – Paróquia São João Paulo II, Decanato Norte

25/9 – Paróquia Santa Mônica, Decanato Norte

28/9 – Paróquia São Lourenço, Decanato Sul

1/10 – Paróquia Nossa Senhora das Graças, Centenário do Sul/PR

4/10 – Paróquia São José, Distrito de Irerê

7/10 – Paróquia Santo Antônio, Cambé/PR

10/10 – Paróquia São Martinho, Distrito de São Martinho, Rolândia/PR

13/10 – Paróquia São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora de Fátima, Rolândia/PR

16/10 – Paróquia Santa Margarida de Cortona, Bela Vista do Paraíso/PR

19/10 – Paróquia Santa Terezinha, Sertanópolis/PR

22/10 – Paróquia Nossa Senhora das Graças, Ibiporã/PR

25/10 – Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Porecatu/PR

28/10 – Paróquia São Rafael, Ibiporã/PR

31/10 – Paróquia nossa Senhora do Rocio, Decanato Leste

8/11 – Santuário Estadual Nossa Senhora do Rocio, Paranaguá/PR

Juliana Mastelini Moyses/Asimp