Jesus é o alimento que sacia verdadeiramente

O que é importante para o mundo de hoje? Bom, ter saúde, estar com a família, ter dinheiro, emprego, estudar, ser empresário, bem visto e bem quisto… Talvez você até elencaria outras realidades que julga serem mais importantes.

Os tempos mudam e, de fato, algumas coisas tinham mais valor antigamente do que hoje. Recordo-me que no curso de Rádio e TV estudamos o progresso nas descobertas dos meios de comunicação, houve um “boom”, uma grande procura por aparelhos de rádio, uma febre, pois era algo “de outro mundo”. Como é possível ouvir alguém que está a quilômetros de distância? O homem transmitir palavras, canções… Foi uma grande descoberta que não parou por aí, veio a tv, a internet e as mídias sociais que são grandes instrumentos de comunicação. Mas constatamos que hoje o aparelho de rádio não é tão procurado, o videocassete é praticamente um artigo de enfeite ou de moda retrô, talvez alguns que me leem não viram um disquete de computador, já passou.

Os tempos mudam, porém percebo que o desejo da humanidade de ser feliz continua, por isso se buscam tantas novidades, por isso se consome tanto, é o desejo, a busca por algo que para muitos não se consegue dar um nome. Onde vamos parar? Vamos parar?

Houve Alguém que passou por este mundo e nos ensinou a não correr tanto atrás das coisas que passam. Esse Alguém ensinou a buscar coisas que não passam, que devemos amar, perdoar, viver da melhor maneira possível aqui, mas ter o olhar ou sonhar com o Mundo Novo. No Mundo Novo, Ele ensinava, não haverá lágrimas, dor, sofrimento e tudo aquilo que é ruim (guerra, fome, injustiça…).

Em outras palavras, o mundo consome e deseja consumir muito, talvez por isso, Deus quis se dar em alimento. O Pai Criador enviou seu Filho Jesus para ser alimento na Eucaristia. Jesus é o pão descido do céu, é o alimento que sacia verdadeiramente.

Muitos já encontraram esse alimento, muitos ainda não encontraram e outros precisam redescobri-lo. Deus quis se fazer presente no sacramento da Eucaristia, por isso se reza sempre a Missa e há um dia que a Igreja celebra o Corpo de Cristo (Corpus Christi). Na história, após a instituição realizada por Jesus, os primeiros cristãos celebravam a Eucaristia aos moldes de hoje, mas com o tempo, infelizmente, houve um esfriamento na fé. Muitos não acreditavam mais, e por isso, Deus se manifestou com tantos milagres eucarísticos.

No tempo de muita sede por consumir, o Verdadeiro alimento não tem sido procurado. A você que já caminha com o Senhor, convido a amar mais o alimento de sua alma, Jesus Eucaristia. A você que não caminha, apresento o verdadeiro alimento que é capaz de saciar-lhe.

Para receber Jesus Eucaristia, nos ensina a Igreja, é necessário ter fé, ser batizado e estar em estado de graça. Mesmo que você não esteja dentro dessas condições, busque participar da celebração, faça sua comunhão espiritual, busque um sacerdote para confessar ou partilhar o que está vivendo.

Por fim, o Corpus Christi é uma belíssima celebração, aproveite. Nesse dia, as paróquias e comunidades costumam fazer uma bela procissão com o Santíssimo Sacramento. De maneira pública, ao sair pelas ruas, a Igreja diz: “Está aqui o nosso Deus”. Ou ainda: “Está aqui o nosso alimento”. Ao manifestar a fé na Eucaristia, cada fiel se compromete a ser melhor, santo e também alimento, como Jesus, para aqueles que estão com fome e sede de algo que não sabem, mas é fome e sede d’Ele, Jesus.