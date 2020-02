Jovens cristãos encontram alternativa para fugir do carnaval

Versão brasileira de uma iniciativa internacional deve reunir mais de 5 mil jovens em todo o país

Justamente durante o feriado mais popular do Brasil, milhares de jovens cristãos entre 14 e 18 anos de diferentes partes do país se encontrarão em uma alternativa para fugir da folia de Carnaval. Aproximadamente 5 mil jovens participarão do evento conhecido como FSY (For the Strength of Youth) em sessões espalhadas por 10 cidades brasileiras, entre elas, Belém, Brusque, Campo Grande, Goiânia, Manaus, Londrina e São Paulo.

O objetivo dos encontros será proporcionar um ambiente espiritual no qual "rapazes, moças e jovens adultos solteiros sejam fortalecidos em seu empenho de achegar-se a Cristo e formar novos amigos", informa a organização do evento.

O FSY é organizado por A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que promete oferecer aos participantes oportunidades de aprender e crescer em conjunto através de palestras, oficinas e reuniões espirituais. As atividades do FSY incluem: brincadeiras, dança, músicas, show de talentos, projeto de serviço, boa comida e uma reunião de testemunho.

Segundo os organizadores, a participação no FSY Brasil ajuda o desenvolvimento espiritual, físico, intelectual e social de cada jovem assuma o compromisso de participar ativamente em todas as atividades da conferência. Desta forma, espera-se que esses jovens não tenham problemas típicos envolvendo as festas carnavalescas.

"Quanta união e amor presenciamos nesses cinco dias maravilhosos da conferência FSY", comenta Moroni Klein, um dos organizadores do programa desde 2010. Ele conta que, com o apoio dos pais, "as atividades realizadas no FSY são uma maneira elevada e sagrada de incentivar a nova geração a seguir Jesus Cristo".

Nos últimos seis meses, um batalhão de cerca de 700 voluntários foi treinado para atuar como monitores (consultores) dos grupos que participarão do evento. Eles aprenderam princípios de liderança, músicas, passos de dança, brincadeiras dinâmicas e princípios religiosos que os ajudarão a dar conta da tarefa de motivar e envolver os participantes durante os cinco dias de evento (de 21 a 26 de fevereiro).

Stella Menezes, que já participou de versões anteriores do FSY, destaca a importância do encontro: "É o momento em que você entra uma pessoa e sai de lá querendo ser como Cristo. Lá você sente o desejo de se tornar melhor". Para ela, o programa teve um impacto direto em sua vida como jovem. Agora, como monitora, Stella sente a responsabilidade de se aproximar ao máximo de Deus, sendo um bom exemplo, para auxiliar outros jovens a amadurecer "tanto física quanto espiritual nos dias que estaremos juntos".

E para dar conta de tanta disposição, serão servidas aproximadamente 100 mil refeições, ou mais de 50 toneladas de comida ao longo da programação. O cardápio de cada dia foi devidamente escolhido pensando na nutrição saudável dos participantes. Claro que guloseimas não foram excluídas, espera-se consumir 12 mil litros de sorvete em todas as sessões do FSY, além de milhares de barras de chocolates, bombons e outros quitutes açucarados.

Para participar do evento, cada jovem passou o ano desenvolvendo projetos de serviço empreendedores para juntar os recursos necessários para contribuir com as despesas da atividade. Os jovens venderam artesanatos, doces caseiros e realizaram várias outras atividades para levantar fundos.