Lideranças da RCC conduzem encontro anual na Canção Nova

O Encontro Nacional de Formação de Coordenadores e Ministérios (ENF) da Renovação Carismática Católica (RCC) acontecerá novamente na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). É neste fim de semana, de 22 a 24 de janeiro de 2021, mas, desta vez, sem público, em decorrência das medidas de prevenção à pandemia. O Sistema Canção Nova de Comunicação transmitirá a programação durante o fim de semana.

Para a participação nos workshops do ENF é necessária a inscrição pelo site: https://enfrccbrasil.com/, pois o conteúdo será trabalhado online.

A edição deste ano terá as presenças do Presidente Nacional da RCC Brasil, Vinícius Simões; da Coordenadora do Serviço Nacional de Comunhão – SNC do Charis Brasil, Katia Roldi Zavaris; do Coordenador Estadual do Ministério de Pregação da RCC do Rio de Janeiro, Leandro Rabello; da cantora católica Olívia Ferreira, e dos sacerdotes padre Antônio José, da Comunidade Bom Pastor, e padre Wagner Ferreira, da Canção Nova, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias.

Programação completa:

https://eventos.cancaonova.com/edicao/enf-encontro-nacional-de-formacao-5/