Live solidária do Padre Reginaldo Manzotti vai arrecadar e distribuir alimentos para mais de 13 estados do Brasil

A Live 'Família – Onde nasce nossa história', acontece nesta sexta-feira, dia 20

Três anos depois de o Brasil sair do mapa mundial da fome da ONU — o que significa ter menos de 5% da população sem se alimentar o suficiente —, a fome voltou a assombrar as famílias brasileiras. Só em 2021, 20 milhões de pessoas passaram a sofrer fome crônica, que atinge 155 milhões em 55 países, diz relatório da Oxfam. No Brasil, mais da metade da população – mais de 116,8 milhões - enfrenta a insegurança alimentar.

Para tentar amenizar essa triste realidade, o Padre Reginaldo Manzotti preparou mais uma live solidária, ‘Família – onde nasce nossa história’ vai arrecadar alimentos para serem distribuídos em pelo menos 13 estados brasileiros. A apresentação acontece nesta sexta-feira, dia 20 de agosto, às 19h, no seu canal do YouTube.

“É entristecedor, avassalador ver que a fome assombra milhões de famílias brasileiras. Por isso, peço a ajuda de todos que puderem participar dessa ação. Peço que estendam a mão para todos que estão em uma situação desesperadora. Não podemos fechar os olhos para os nossos irmãos’, fala o Padre Manzotti.

Família – Onde Nasce Nossa História

Para a nova live, o Padre Reginaldo Manzotti escolheu falar exatamente sobre a protagonista em toda essa ação solidária: a família. Durante toda a apresentação, o sacerdote irá passar por todos as etapas da construção de uma família, como o casamento, o nascimento dos filhos, a primeira infância, adolescência até chegar ao envelhecimento. Além disso, o sacerdote promete momentos emocionantes e de profunda oração para todos aqueles que foram atingidos, de alguma forma, pela Covid-19.

Mais de 570 toneladas de alimentos arrecadados

As lives solidárias do Padre Reginaldo Manzotti já ajudaram mais de 25 mil famílias brasileiras. Além disso, o sacerdote já arrecadou mais de 570 toneladas de alimentos durante as transmissões desde o início da pandemia, com uma média de 500 quilos por minuto, que foram repassados às instituições parceiras da Associação Evangelizar É Preciso.

Carina Basso/Asimp