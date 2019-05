Londrina: Abertura do jubileu de 70 anos do Santuário

O Santuário de Schoenstatt de Londrina (Rua Goiás, 830, centro) celebra neste sábado,18 o Jubileu de 70 anos de história no Norte do Paraná, às 19h, com a Missa solene na Catedral Metropolitana e em seguida a tradicional peregrinação ao Santuário.

A história da cidade está unida à história do Santuário, ambos cresceram juntos. Dom Albano Cavallin dizia que o “Santuário é o coração de Londrina”. A partir deste lugar, Schoenstatt se faz presente em diversos setores da sociedade, onde contribui para o desenvolvimento do município.

Na área da saúde, a partir do Santuário, Schoenstatt colabora com ensino técnico de profissionais na escola de enfermagem ‘Mater Ter Admirábilis’ e na formação espiritual de funcionários e pacientes na Santa Casa, Hospital Infantil e Mater Dei. Na educação, a pedagogia de Schoenstatt está presente na creche do bairro Marabá, que atende mais de 100 crianças, e no Colégio Mãe de Deus, que desde o ano de 1936 já formou 80 mil alunos.

Na área da cultura, Schoenstatt colaborou na formação do primeiro coral da cidade, o coral Santa Cecília, que tem 83 anos de história, e no início da faculdade de Música da UEL, que começou no Colégio Mãe de Deus. No trabalho social, o Santuário alcança a vida de muitas pessoas. Schoenstatt está presente, por exemplo, na Casa Acolhedora Mãe e Rainha, que desenvolve projetos com crianças e famílias no bairro Cinco Conjuntos. No Santuário, mensalmente acontece um bazar para ajudar os enfermos que participam do Movimento.

No campo religioso, o Santuário é lugar de fortalecimento na fé para mais de 60 mil famílias que recebem a visita da Mãe Peregrina de Schoenstatt. Diariamente ele acolhe mais de 300 peregrinos. “Fiquei muito emocionada ao chegar na cidade de Londrina e encontrar o Santuário. A Mãe está muito presente em minha vida, chegar aqui é estar em casa”, conta Roberta Gomes Dias.

São sete décadas da presença e atuação da Mãe e Rainha de Schoenstatt na formação de líderes na área da saúde, educação, trabalho social e apostólico. Ao longo destes anos, muitas pessoas encontram no Santuário e na pedagogia de Schoenstatt um caminho de formação espiritual e humana. Esta rica história impulsiona ao sentimento de gratidão, por isso, com alegria convidamos a todos para celebrar conosco a abertura do ano jubilar.

Entrega do Cetro

Em gratidão, a Família de Schoenstatt conquista um cetro que será colocado no quadro da Mãe e Rainha, localizado no interior da Catedral. Este gesto representa o poder intercessor de Maria no Movimento Apostólico de Schoenstatt e em toda a arquidiocese de Londrina. A conquista do cetro acontece com uma novena nos dias 09 a 17 de maio, que se realiza na Missa da capela Mãe de Deus.

“O grande sinal no céu, a Esmagadora da Serpente quer se estabelecer aqui para cuidar a partir daqui, para lutar, para vencer o demônio e para Cristo reinar e governar em toda a parte nas almas, nas famílias e na alma dos povos”, assim diz o Pe. José Kentenich, fundador da Obra de Schoenstatt, no dia 25 de Abril de 1948, quando lança a pedra fundamental para o início da construção do Santuário, que foi fundado no dia 18 de Maio de 1950. A partir deste Santuário a Mãe e Rainha atua como a educadora dos povos.