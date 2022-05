Londrina: Festa da Padroeira “Santa Rita, Exemplo de Acolhida” será neste domingo

Está chegando o grande dia de homenagens à Padroeira do Futuro Santuário Santa Rita de Cássia de Londrina.

Será dia 22 de maio de 2022 (domingo), a realização da tradicional “Festa da Padroeira”, em honra à Santa Rita de Cássia.

O tema escolhido para 2022 foi: “Santa Rita, exemplo de Acolhida” e as atividades especiais de preparação para o grande dia, tiveram início no dia 13 e se prolongam até o dia 21 de maio, com as novenas em honra à Santa Rita e à noite as Santas Missas, com temas diários enaltecendo a missão de nossa Padroeira e bênçãos especiais. De segunda a sexta- feira ás missas ocorrem às 19h30 e sábado às 19h.

No sábado, dia 21, véspera da Festa da Padroeira, show musical de evangelização com Thiago Tomé, missionário da Canção Nova, às 20h30 no Salão Paroquial.

E no dia 22 (domingo), a grande celebração da Festa da Padroeira.

Será um dia muito especial, onde as equipes do Futuro Santuário estarão recebendo os devotos, caravanas de romeiros e comunidade para um dia de adoração, oração, celebração, alegria, emoção, confraternização e fé.

A programação começa às 5h com mais uma edição da Rota dos Santuários. A caminhada sairá do Santuário São Judas Tadeu, com chegada no Futuro Santuário Santa Rita.

No Futuro Santuário teremos as Santas Missas às 6h, 10h, 12h, 14h30, 16h30 e 18h30.

Confissões a partir das 8h, desfile de Santa Rita às 8h30, bênçãos dos veículos às 13h, procissão Luminosa às 20h.

Durante todo o dia, estará funcionando a praça de alimentação e lojas de produtos religiosos.

Contamos também com a sua ajuda!

Estamos recebendo doações de alimentos, mantimentos, roupas adulto/criança para as pessoas da nossa comunidade que necessitam do nosso apoio. Informações pelo whats (43) 3336-3166 - http://santaritalondrina.com.br

Programação Completa de 13 a 22 de maio

Dia 13 (sexta-feira)

9h | Novena em honra a Santa Rita de Cássia. (Presencial e on-line).

19h30 | Santa Missa – Santa Rita, Exemplo de Acolhida da Eucaristia.

Bênçãos dos Alimentos. – Celebrante: Pe. Valdomiro Rodrigues da Silva.

Dia 14 (sábado)

9h | Novena em honra a Santa Rita de Cássia. (Presencial e on-line).

19h| Santa Missa – Santa Rita, Exemplo de Acolhida dos Pais.

Bênçãos dos Idosos. – Celebrante: Pe. Ademar Lorrenzzetti.

Dia 15 (domingo)

6h | 1ª Pedalada Futuro Santuário Santa Rita de Cássia.

9h | Novena em honra a Santa Rita de Cássia. (Presencial e on-line).

10h | Santa Missa – Celebrante: Pe. Edivan Pedro dos Santos.

12h | Almoço de Santa Rita.

17h | Santa Missa.

Celebrante: Pe. Edivan Pedro dos Santos.

19h | Santa Missa – Santa Rita, Exemplo de Acolhida do Matrimônio

Bênçãos das Famílias. – Celebrante: Pe. Paulo Henrique de Alencar.

>> Veja mais sobre o Futuro Santuário!!

Dia 16 (segunda-feira)

9h | Novena em honra a Santa Rita de Cássia. (Presencial e on-line).

19h30 | Santa Missa – Santa Rita, Exemplo de Acolhida dos Pobres.

Bênçãos das Carteiras e Instrumentos de Trabalho. – Celebrante: Pe. Moacir Santo Giocco Sac.

Dia 17 (Terça-feira)

9h | Novena em honra a Santa Rita de Cássia. (Presencial e on-line).

19h30 | Santa Missa – Santa Rita, Exemplo de Acolhida dos Enfermos.

Bênçãos da Saúde. – Celebrante: Pe. Paulo Ricardo Batista.

Dia 18 (Quarta-feira)

9h | Novena em honra a Santa Rita de Cássia. (Presencial e on-line).

18h30 | Oração do Terço de Santa Rita

19h30 | Santa Missa – Santa Rita, Exemplo de Acolhida dos Filhos.

Bênçãos dos Filhos. – Celebrante: Pe. Marcelo Gomes dos Santos.

>> Um dia no Santuário Santa Rita de Cássia de Londrina

Dia 19 (Quinta-feira)

9h | Novena em honra a Santa Rita de Cássia. (Presencial e on-line).

19h30| Santa Missa – Santa Rita, Exemplo de Acolhida da Vocação Religiosa.

Bênçãos da Juventude. – Celebrante: Pe. Humberto Lisboa Nonata Gema.

Dia 20 (Sexta-feira)

9h | Novena em honra a Santa Rita de Cássia. (Presencial e on-line).

19h30 | Santa Missa – Santa Rita, Exemplo de Acolhida das Cruzes Diárias.

Bênçãos dos Crucifixos e dos Terços. – Celebrante: Pe. Laurindo Lopes da Silva.

Dia 21 (sábado) | Véspera da Festa da Padroeira.

9h | Novena em honra a Santa Rita de Cássia. (Presencial e on-line).

12h | Santa Missa Mariana. – Celebrante: Pe. Edivan Pedro dos Santos.

19h| Santa Missa – Santa Rita, Exemplo de Acolhida da Fé.

Bênçãos das Bíblias. – Celebrante: Pe. Edivan Pedro dos Santos.

20h30 | Show Musical com Thiago Tomé – Missionário da Canção Nova.

Dia 22 (domingo) | Dia da Grande Festa em honra à Santa Rita de Cássia.

Será um dia muito especial, as equipes do Futuro Santuário estarão recebendo os devotos, caravanas de romeiros e comunidade para um dia de adoração, oração, celebração, alegria, emoção, confraternização e fé, pedindo à Deus por intercessão de Santa Rita muitas bênçãos para cada um daqueles que buscam no Santuário, paz, amor, esperança e luz para um mundo melhor. Neste dia é o momento de se encontrar com o Cristo Eucarístico.

5h às 11h | Rota dos Santuários.

6h | Santa Missa.

Celebrante: Pe. Evandro Delfino

8h às 12h | Confissões.

8h30 | Desfile de Santa Rita.

10h | Santa Missa.

Celebrante: Dom Geremias Steinmetz – Arcebispo Arquidiocesano de Londrina. Na celebração, Dom Geremias instituirá como acólito, Ivan Marcelo da Silva Rodrigues, membro de nossa comunidade.

12h | Santa Missa.

Celebrante: Pe. João Giomo (PIME).

13h | Bênçãos dos carros.

14h às 18h | Confissões.

14h30 | Santa Missa.

Celebrante: Pe. Renato Aparecido Ferraz Pelisson.

16h30 | Santa Missa.

Celebrante: Pe. Djonh Denys.

18h30 | Santa Missa.

Celebrante: Pe. Edivan Pedro dos Santos

20h | Procissão Luminosa.

Os que forem participar da Procissão Luminosa, por favor, tragam suas velas para iluminar e marcar o caminho para Santa Rita, onde ocorrerá também uma bela homenagem à nossa Santa Padroeira.

Horários especiais de funcionamento da Praça de Alimentação e Loja de produtos religiosos.

Dia 21: das 18h às 22h.

Dia 22: das 6h às 22h.