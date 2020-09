Londrina: Liberadas inscrições para as missas do dia de Nossa Senhora Aparecida

Estão disponíveis, a partir desta quarta-feira (30), as inscrições para as missas do dia 12 de outubro no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, quando se comemora a Festa da Padroeira do Brasil. Neste ano, por conta da pandemia do coronavírus, as celebrações serão diferentes: restritas a um menor público e com adoção de medidas de segurança contra o coronavírus, como aferição de temperatura, uso obrigatório de máscaras e álcool em gel, além do distanciamento social.

O agendamento pode ser feito pela internet. O link está fixado no Facebook e no site do Santuário, onde os fieis também podem realizar o agendamento para outras celebrações, como o novenário. “Serão comemorações diferentes, mas, nem por isso com menos fé. Neste ano, vamos rezar tanto pelos profissionais de saúde que lutam contra o coronavírus quanto pelas famílias que passaram por essa doença e, principalmente, aquelas que perderam entes queridos”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

Os católicos de Londrina, região, todo o Norte do Paraná e todo o estado ainda estão apreensivos quanto às celebrações deste ano. “Do mesmo jeito que todo mundo quer participar, fica aquele medo por toda a questão da Covid-19. O que podemos dizer é que, infelizmente, nem todos poderão participar presencialmente. Mas, os que puderem vir serão recebidos com muito amor e carinho, além de toda segurança”, ressalta o padre.

Veja programação:

01.10.2020: Missa de abertura e envio.

02 a 10.10.2020: Novena, com participação de profissionais representantes dos serviços, instituições e entidades de saúde de Londrina.

02.10: padre Welinton Ignácio, pároco da Paróquia São Thiago Apóstolo.

03.10: padre Josenildo Dias Pires, pároco da Paróquia Cristo Rei, de Cambé.

04.10: padre Paulo Henrique Rorato, reitor do Seminário Paulo VI.

05.10: padre Evandro Delfino, assessor Regional Sul da Pastoral da Saúde.

06.10: padre Laurindo Lopes da Silva, pároco da Paróquia Santa Mônica e da Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

07.10: padre José Cristiano Bento dos Santos, pároco da Paróquia Santo Antonio.

08.10: padre Vandemir Meister, diretor nacional do Movimento Apostólico de Schoenstatt.

09.10: padre Marcelo Gomes, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças.

10.10: padre Humberto Lisboa Nonato Gema, responsável pelo Lar Sacerdotal.

-11.10.2020: Carreata e bênção dos carros, saindo da paróquia Jesus Cristo Libertador (Conjunto Maria Cecília) com chegada ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

-12.10.2020: Missas com agendamento.

5h–Padre Alexandre Alves dos Anjos Filho, Coordenador da Ação Evangelizadora da Arquidiocese de Londrina.

7h–Padre José Rafael Solano Dúran, Vigário Geral da Arquidiocese de Londrina.

9h–Dom Manoel João Francisco, bispo de Cornélio Procópio.

11h–Dom Antônio Braz Benevente, bispo de Jacarezinho.

13h–Missionários Redentoristas.

15h–Dom Geremias Steinmetz, arcebispo de Londrina.

18h–Dom Geremias Steinmetz, arcebispo de Londrina (missa transmitida pela TV Evangelizar).

20h–Coroação da Imagem de Nossa Senhora Aparecida

Link para agendamento: https://web.desenvol.com.br:8021/EventosAge/$/start/?PRI=KNMC&SEC=35&TER=0

QR Code para agendamento: