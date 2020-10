Londrina: Programação da Festa da Padroeira no Santuário de Nossa Senhora Aparecida

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida está pronto para receber os fieis nas missas do dia 12 de outubro, neste ano com restrições por conta da pandemia do coronavírus. Por isso, ainda permanece a necessidade de agendamento online da participação nas celebrações, que pode ser feito através do link disponível no site e nas redes sociais do Santuário. Para confirmar o agendamento, a pessoa receberá um voucher por e-mail, que deve ser impresso e levado no dia da celebração.

“Essa é uma realidade nova e, por isso, pode gerar muitas dúvidas e incertezas. Mas, vamos continuar celebrando a fé em Nossa Senhora Aparecida com muita devoção”, afirma o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do santuário. O templo terá seguranças para controlar o acesso das pessoas, que só será possível com o voucher de confirmação. Além disso, o santuário vai medir a temperatura, oferecer álcool em gel, obrigar o uso de máscaras de proteção e manter o distanciamento social. “Tudo de acordo com os protocolos de saúde”, ressalta o padre.

Programação:

-02 a 10.10.2020: Novena, com participação de profissionais representantes dos serviços, instituições e entidades de saúde de Londrina.

08.10: padre Vandemir Meister.

09.10: padre Marcelo Gomes, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças.

10.10: padre Humberto Lisboa Nonato Gema, responsável pelo Lar Sacerdotal.

-11.10.2020: Carreata e bênção dos carros, saindo da paróquia Jesus Cristo Libertador (Conjunto Maria Cecília) com chegada ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

-12.10.2020: Missas com agendamento.

5h–Padre Alexandre Alves dos Anjos Filho, Coordenador da Ação Evangelizadora da Arquidiocese de Londrina.

7h–Padre José Rafael Solano Dúran, Vigário Geral da Arquidiocese de Londrina.

9h–Dom Manoel João Francisco, bispo de Cornélio Procópio.

11h–Dom Antônio Braz Benevente, bispo de Jacarezinho.

13h–Missionários Redentoristas.

15h–Dom Geremias Steinmetz, arcebispo de Londrina.

17h–Dom Geremias Steinmetz, arcebispo de Londrina (missa transmitida pela TV Evangelizar).

19h–Coroação da Imagem de Nossa Senhora Aparecida

Link para agendamento: https://web.desenvol.com.br:8021/EventosAge/$/start/?PRI=KNMC&SEC=35&TER=0

Fábio Luporini/Asimp