Londrina: Santuário bate recorde de público e, pela internet, alcança mais de 115 mil pessoas

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, ultrapassou as fronteiras e, através da internet, mais que triplicou o alcance de fieis na Festa da Padroeira, celebrada no dia 12 de outubro. Por conta das restrições impostas pela pandemia do coronavírus, as missas tiveram público menos, mas, todas as atividades foram transmitidas pelas redes sociais. Só pelo Facebook, por exemplo, o alcance chegou a 115.361 pessoas. Quando as missas eram apenas presenciais, passavam pelo local cerca de 40 mil pessoas durante o dia.

Além disso, houve celebrações transmitidas pela Rádio Alvorada, pela Rádio Paiquerê e pela TV Evangelizar. “Nossas expectativas foram grandemente ultrapassadas. É claro que ficamos apreensivos com o fato de não podermos acolher todos os fieis, de portas abertas. Mas, saber que as pessoas de Londrina, do Paraná e do Brasil inteiro puderam celebrar conosco via internet, é uma gratidão enorme a Deus”, avalia o padre Rodolfo Trisltz. Foram realizadas celebrações durante todo o dia, a partir das 5h até a coroação, às 20h.