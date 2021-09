Londrina: Santuário de Nossa Senhora Aparecida anuncia programação do Ano Jubilar

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, inicia no dia 1º de outubro as celebrações do Ano Jubilar, período que irá durar aproximadamente um ano, de comemorações pelos 70 anos como paróquia (Jubileu de Platina) e pelos 25 anos como Santuário (Jubileu de Prata). “Esse ano, a tradicional Festa da Padroeira tem um sentido especial: ela inaugura as nossas celebrações jubilares, que culminarão com o grande Jubileu em 2022”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do santuário.

O padre Rodolfo Trisltz afirma ainda que a Festa da Padroeira é uma maneira de manifestar a fé em Deus. “É um sinal de fé que estamos manifestando diante de tantos acontecimentos que estamos vivendo. Deus está presente no meio de nós por meio de sua mãe”, afirma o sacerdote, que está à frente da programação do Ano Jubilar.

O arcebispo Dom Geremias Steinmetz afirma que a devoção a Nossa Senhora Aparecida é carregada de simbolismo. “Aqueles pescadores que encontraram a imagem estava institucionalmente fora da sociedade. E o que isto diz para nós hoje? Precisamos olhar para a realidade atual sob a inspiração da aparição de Maria. E, assim, olharmos para um Brasil melhor, com mais respeito à dignidade humana e que todas as pessoas tenham a oportunidade de serem felizes. Além disso, precisamos olhar para realidades de pobreza, de discriminação, de exploração e de falta de oportunidades”, ressalta.

As datas oficiais são:

1º de março de 1952: fundação da paróquia Nossa Senhora Aparecida.

12 de outubro de 1997: elevação a Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

Para marcar a data, o santuário está lançando itens e objetos de devoção e de recordação para que a comunidade possa guardar uma lembrança. Informações sobre compras, na secretaria, pelo telefone: (43) 3329-1039.

-Camiseta com a logo do Jubileu: R$ 30 até 30 de setembro. Depois, R$ 35.

-Terço do Jubileu: R$ 50

-Capelinha: R$ 15

-Selo comemorativo: R$ 5

Veja a programação do Ano Jubilar:

*todas as atividades serão transmitidas online pelo Facebook e Youtube do Santuário. No formato presencial, vamos obedecer aos protocolos sanitários em vigor no momento. A princípio, teremos capacidade limitada, uso obrigatório de máscaras, álcool em gel disponível, aferição de temperatura e distanciamento social. As missas do dia 12 precisam ser agendadas pela internet, pelo link: https://web.desenvol.com.br:8021/ageeventos/$/start/?PRI=KNMC&SEC=35&TER=0.

1º de Outubro:

8h30: Abertura oficial do Ano Jubilar com cerimônia para autoridades, pioneiros e comunidade. Presencial e com transmissão online.

19h30: Akathistos, apresentação musical e religiosa com Coral Unicanto. Grátis.

2 a 10 de Outubro:

Novenas da Manhã (7h) e Noite (19h – aos sábados e domingos, às 18h30).

*Nas novenas da noite, cada dia haverá orações por um grupo de profissionais.

6 de Outubro:

15h: Novena vespertina, pelas família enlutadas por conta da Covid-19 e pelos enfermos.

7 de Outubro:

12h10: Missa com o clero da Arquidiocese de Londrina.

9 de Outubro:

17h30: Terço dos homens.

10 de Outubro:

9h: Carreata, com saída da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, zona sul km 9. Bênção dos carros após a chegada da carreata.

11 de Outubro:

19h30: Vésperas Solenes, com celebração de Dom Geremias Steinmetz, arcebispo de Londrina.

12 de Outubro:

Missas: 5h, 7h, 9h, 11h, 13h, 15h (Rádio Alvorada) , 17h (Rádio Paiquerê 91,7) e 19h (TV Evangelizar), seguida da Coroação da imagem de Nossa Senhora.

12h: Troca do manto da imagem de Nossa Senhora (Dom Geremias Steinmetz).

18h: Bênção das crianças.

Fábio Luporini/Asimp