Londrina: Santuário de Nossa Senhora Aparecida realiza preparação online para batismo e matrimônio

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, está preparado para os novos tempos. Diante da necessidade de adaptar a rotina por conta da crise do coronavírus e atendendo às recomendações da saúde e aos decretos municipais e estaduais, o santuário colocou em prática um novo cronograma de cursos de preparação para batismo e matrimônio e para as celebrações.

“Vamos realizar o primeiro curso online de preparação para o batismo por meio de plataformas virtuais. Depois, realizaremos as celebrações do batismo, que terão restrições, para prevenção do coronavírus”, afirma Renata Volpe, coordenadora da Pastoral Familiar do Santuário. De acordo com ela, os cursos serão dias 24, 25 e 31 de agosto e 1º de setembro, sempre das 20h30 às 21h45, pelo Google Meet.

Um detalhe: o Santuário já recebeu inscrição para a preparação do batismo de pessoas de outros estados, como São Paulo e Santa Catarina, e até mesmo de Portugal.

Para seguir as recomendações das autoridades de saúde, o Santuário fará cinco batizados por celebração. Cada família poderá convidar, no máximo, 15 pessoas. Tudo será transmitido online, pelo Facebook e pelo Youtube do Santuário.

O mesmo acontece com a preparação de casais para o matrimônio. A preparação está marcada para setembro, nos dias 14, 15, 21 e 22, sempre das 20h30 às 21h45, pelo Google Meet. “Sabemos que esse é um momento muito importante para os noivos e queremos nos colocar à disposição para a preparação dos casais, adaptando o curso à nova realidade”, ressalta Renata.

O link para inscrição do curso de matrimônio é:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg-D0_nhxJL51zRK-r171ZkXc95rld5zqbdK7twW7aCTQo7A/viewform

Confira as datas das celebrações do batismo, sempre às 17h:

Agosto:

15/08

22/08

29/08

Setembro:

05/09

12/09

19/09

26/09

Outubro:

24/10

31/10

Fábio Luporini/Asimp