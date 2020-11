Londrina: Santuário de Nossa Senhora Aparecida retoma missas votivas dedicadas à padroeira

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina (R. Grajaú, 257), retoma, nesta semana, as missas votivas dedicadas à padroeira do Brasil. Iniciadas, no final do ano passado, as celebrações são realizadas todos os dias 12 de cada mês, em homenagem à santa. Desta vez, será na quinta-feira (12), em diferentes horários, sempre às 7h e às 12h10. “Vamos celebrar a fé e a devoção a Nossa Senhora Aparecida todo dia 12, para que nossas orações sejam sempre direcionadas a Jesus”, ressalta o padre Rodolfo Trilstz, pároco e reitor do santuário.

O projeto, que foi interrompido por causa da pandemia do coronavírus, está sendo retomado com todos os protocolos de saúde das autoridades, com o uso obrigatório de máscaras, distanciamento social e álcool em gel disponível para os fieis. Não será preciso agendar horário pela internet, mas, a presença será restrita a um número limitado. As missas também serão transmitidas pelas redes sociais do santuário, para que as pessoas também possam acompanhar virtualmente. “Queremos que este dia se torne uma referência para todos em Londrina.”

Nesta data, já realizaram peregrinações grupos e pastorais da Arquidiocese de Londrina, tais como os Ministros Extraordinários da Eucaristia e os coroinhas, participando das missas e celebrações no dia votivo dedicado a Nossa Senhora Aparecida. “Como nosso santuário faz parte do Roteiro Oficial de Turismo Religioso do Estado do Paraná, nossa ideia é que essas peregrinações se tornem regionais e estaduais, recebendo aqui peregrinos do Paraná todo e de outros estados”, afirma o sacerdote.