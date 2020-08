Londrina: Santuário Nossa Senhora Aparecida retoma missas presenciais com restrições

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina, vai retomar as missas presenciais no próximo domingo (9), com restrições conforme decretos públicos municipais e estaduais, além de atender às recomendações da Arquidiocese de Londrina. Haverá uma série de restrições à quantidade de fiéis, mas, para possibilitar que as pessoas voltem a frequentar as celebrações, o padre Rodolfo Trisltz, pároco do santuário, vai ampliar o número de missas.

“Infelizmente, temos de atender às recomendações das autoridades para prevenir contra o coronavírus. Mas, queremos que nossos paroquianos e os católicos de Londrina inteira, além de todo o Paraná e qualquer lugar do Brasil e do mundo, participem conosco”, ressalta o pároco. Por isso, as missas continuarão a ser transmitidas online, já que somente 30% da capacidade poderão frequentar as celebrações. No templo, entretanto, os fiéis que participarem presencialmente deverão usar máscaras de proteção individual.

Além disso, o santuário vai disponibilizar álcool em gel em todas as celebrações, vai higienizar o ambiente (bancos, etc) logo depois de cada missa e vai medir a temperatura das pessoas que forem até as celebrações. “Não podemos correr o risco de deixar as pessoas desprotegidas”, afirma o pároco, que já está preparando as festividades da padroeira do Brasil, que será no dia 12 de outubro. “Temos de nos acostumar a esse novo normal.”

Outras medidas

Outras medidas foram tomadas, como a retirada de metade dos bancos, além de marcar o local onde as pessoas poderão se sentar, com distanciamento social. Na entrada, haverá tapete higiênico na entrada, pela porta central, com saídas organizadas pelas portas laterais. Serão três espaços diferentes para participação das missas: nave da igreja, pátio e salão. Crianças menores de 12 anos não poderão participar das missas, assim como se recomenda que idosos e pessoas com comorbidades, que sejam dos grupos de risco, fiquem em casa e assistam às transmissões online.

O momento da comunhão sofreu uma pequena alteração, para evitar qualquer tipo de aglomeração nas filas. “Organizamos de uma forma em que os fiéis permanecerão sentados e os ministros irão até as pessoas. Lá, as mãos dos fiéis serão higienizadas e a comunhão será dada pelos ministros nas mãos”, afirma o padre Rodolfo. “Somente neste momento é que o fiel retira a máscara, para comungar, e a coloca de volta em seguida.”

Veja os novos horários das missas do Santuário:

Segundas-feiras: 19h30.

Terças, quartas, sextas e sábados: 7h e 19h30.

Quintas-feiras: 7h, 12h10 e 19h30.

Domingos: 7h, 9h, 11h, 16h e 19h

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida fica na R. Grajaú, 257, na Vila Nova em Londrina. Para informações sobre como agendar a participação na missa, será preciso entrar em contato com a secretaria, pelo telefone (43) 3329-1039.

Fábio Luporini/Asimp