Márcio Mendes, Frei Josué Pereira de Sousa e Roberto Tannus conduzem Acampamento na Canção Nova

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), realiza neste fim de semana o “Acampamento Fé e Milagres”, com o tema: "Porque o Senhor é misericordioso e cheio de compaixão" (Tg 5,11). A missa de abertura acontece nesta sexta-feira (17/07), às 20h, presidida pelo Frei Josué Pereira de Sousa, da Ordem dos Frades Menores conventuais da Província de Brasília (DF). No sábado (18/07), às 21h, ele também conduzirá a Adoração ao Santíssimo Sacramento, juntamente com o missionário da Canção Nova Márcio Mendes e o pregador oficial da Renovação Carismática Católica, Roberto Tannus. No domingo (19/07), a programação segue com palestras, cânticos, orações e missa, sem a presença de público, devido à pandemia; e será transmitida pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e pelas redes sociais.

Ascom/Canção Nova