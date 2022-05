Mensagem de Fátima, um desejo de salvação para o mundo

Inúmeros são os relatos de aparições da Virgem Maria, a mãe de Deus, em várias partes do mundo. Dentre tantos, encontramos um que gerou um grande impacto devido à sua urgente mensagem. O ano dessa aparição foi em 1917, quando o mundo estava sendo marcado pela primeira guerra mundial. Por isso, em meio à insegurança gerada por essa crise mundial, ressoou como uma mensagem vinda do Céu.

Os primeiros a receber essa mensagem foram três humildes crianças que tinham o ofício de pastores de ovelhas: Lúcia dos Santos, 10 anos, e os seus primos Francisco Marto, 8 anos, e Jacinta Marto, 7 anos. As crianças moravam na aldeia de Aljustrel, que pertencia à freguesia de Fátima, em Portugal, e no dia 13 de maio de 1917, enquanto pastoreavam o rebanho, em um lugar conhecido como Cova da Iria, receberam essa visita vinda do céu, com uma mensagem que mudaria suas vidas para sempre.

Mesmo com o passar dos anos, a mensagem de Fátima não perdeu seu vigor, e as realidades atuais somente nos mostram que ela abrange uma urgente necessidade do mundo, que precisa de oração, reparação e consagração. O centro da mensagem de Fátima é, sem dúvidas, um apelo urgente à oração e, de modo especial, à recitação do Santo Rosário e a prática da comunhão reparadora, juntamente com a penitência e a conversão sincera do coração.

Se olharmos assim, de princípio a mensagem de Fátima não é uma exuberante novidade, pois apresenta uma grande similaridade com outras mensagens autênticas do céu. Contudo sua originalidade está na característica de ser um caminho de catequese para uma autêntica vida cristã.

Além disso, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, fortemente apresentada por Nossa Senhora em suas aparições, traz essa novidade, na essência de sua belíssima mensagem: a consagração das realidades temporais a Deus. O Coração Imaculado de Maria é uma via segura de salvação, pois uma vez consagrados a ele, somos conduzidos ao autor da nossa Eterna Salvação, Jesus Cristo, o Filho de Maria.

Embora tenham se passado mais de 100 anos dessa extraordinária mensagem do Céu para nós, ela continua sendo uma mensagem atual e importante, principalmente nos tempos difíceis em que vivemos: oração, reparação dos pecados cometidos e consagração ao seu Imaculado Coração.

Eis o desejo da Mãe de Deus, que nos afirma que no fim de tudo, o seu Imaculado Coração triunfará!