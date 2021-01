Mensagem do Padre Reginaldo Manzotti_07_01_2021

Filhos e filhas,

Feliz 2021! Que neste novo ano que se inicia, possamos ainda mais confiar em Deus e superar desafios, na humildade e fraternidade.

É o primeiro boletim do ano, é tempo de renovar as esperanças, fazer novos planos, traçar metas em todas as áreas de nossa vida. Deus nos reserva muitas graças e nos quer felizes, mas pelo livre arbítrio que nos concedeu, tudo dependerá do nosso esforço pessoal e disciplina. Sempre é possível avançar mais rumo àquilo que Deus pensou para nós e Jesus veio revelar: uma vida plena e abundante.

A Igreja sempre reconheceu e exaltou a importância da família para a construção de uma sociedade equilibrada, justa e fraterna. São João Paulo II a descrevia como a célula mãe da sociedade e a conclamava a ser um santuário de amor, uma pequena Igreja doméstica.

A família foi colocada à prova no ano de 2020, como também nos anos anteriores. Mas, em particular, as famílias tiveram que, juntos, aprender a conviver frente a uma nova realidade que exige tantos dos pais, quanto dos filhos.

Por isso, sugiro algumas reflexões para que em 2021 toda família viva em harmonia e paz:

Perdoem-se sempre

O perdão é o remédio para a cura espiritual do ser humano. O perdão liberta e nos devolve a paz. Ao se perdoarem sobre algo que os magoou e acertarem como devem agir, não toquem mais no assunto.

Mantenham o respeito

Busquem focar a atenção naquilo que os une, nos pontos comuns. Rezem um pelo outro e busquem seguir com o olhar para o mesmo horizonte. O sucesso ou o fracasso da relação depende de quem faz parte dela, ou seja, do casal. Não abandonem o barco antes de começarem a remar. Não desistam na primeira dificuldade. Sejam persistentes e façam tudo o que puderem para sempre reavivar a chama do sentimento que um dia fez com que quisessem passar a vida inteira juntos.

Na vida de fé

Devemos dar graças ao Senhor e confiar a Ele nossas preocupações por meio de nossas orações, conforme São Paulo recomenda: “Não vos inquieteis com nada! Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças” (Fl 4, 6). O Espírito Santo, que ensina a Igreja e a faz recordar de tudo o que Jesus disse, também educa para a vida de fé.

Essas são apenas algumas orientações em algumas áreas importantes da vida que nos proporcionarão um ano melhor e uma vida mais feliz.

Deus abençoe,