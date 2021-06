Mensagem semanal do Padre Reginaldo Manzotti_10/06/2021

Filhos e filhas,

Estamos no mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Tenho enfatizado que toda devoção não pode ser estéril, não deve ser reduzida apenas ao ritualismo, mas sim conduzir os fiéis a um discipulado amoroso com Deus. Logo, se queremos ser discípulos missionários de Jesus, devemos procurar ter um coração semelhante ao Dele.

Pio XII salienta que é o próprio Jesus quem toma a iniciativa de nos apresentar ao Seu Coração como fonte de restauração e paz ao afirmar: “Vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para o vosso espírito. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve” (Mt 11, 28-30).

Então, se o Coração de Jesus é manso e humilde, o nosso também deve ser. Busquemos viver como Ele, amando como Ele, pautando nossa vida nos Seus valores, que são ensinados no Evangelho. No coração de Jesus, não cabe amargura, não cabe ódio. No coração de Jesus não cabem mágoas, intrigas, discórdias e desavenças.

Na Última Ceia, João, o discípulo amado, fez a experiência do Sagrado Coração de Jesus ao reclinar-se sobre o peito do Senhor. Mais tarde. o próprio João, diante da cruz, apresenta o Coração de Jesus transpassado pela lança do soldado do qual jorrou Sangue e Água (Jo 19, 34-37). Ali, se cumpre a profecia de Zacarias: “Olharão para aquele que transpassaram” (Zc 12, 19) e começa a devoção ao Sagrado Coração de Jesus.

Porém, esse Coração foi esquecido pelos homens, até no ano de 1675, durante a oitava da Festa de Corpus Christi. Foi quando Jesus faz para Margarida Maria Alacoque, a chamada Grande Revelação:

“Eis o Coração que tanto amou os homens, que nada poupou, até se esgotar e se consumir para lhes testemunhar seu amor. Como reconhecimento, não recebo da maior parte deles senão ingratidões, pelas suas irreverências, sacrilégios, e pela tibieza e desprezo que têm para comigo na Eucaristia.

Entretanto, o que Me é mais sensível é que há corações consagrados que agem assim. Por isto te peço que a primeira sexta-feira após a oitava do Santíssimo Sacramento seja dedicada a uma festa particular para honrar Meu Coração, comungando neste dia, e O reparando pelos insultos que recebeu durante o tempo em que foi exposto sobre os altares”.

“Prometo-te que Meu Coração se dilatará para derramar os influxos de Seu amor divino sobre aqueles que Lhe prestarem esta honra”.

Coloquemos nossas esperanças e confianças no Sagrado Coração de Jesus, que é fonte de misericórdia e cura.

Jesus Manso e humilde de Coração, fazei o nosso coração semelhante ao Vosso!

Deus abençoe,