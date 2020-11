Missa bilíngue de Ação de Graças será celebrada nesta quinta

Celebração intercultural acontece ao vivo pela internet e é aberta ao público

Em um ano tão atípico, encontrar motivos para ser grato é um exercício importante de fé e esperança. Hoje, 26 de novembro, é celebrado o Dia de Ação de Graças, conhecido em inglês como Thanksgiving Day e o Colégio Marista de Maringá aproveita a data para celebrar uma Missa Bilíngue.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal de YouTube dos Colégios Maristas e pelo Instagram do colégio para celebrar um momento de gratidão e agradecimento, objetivo da data internacional.

Na opinião do coordenador da Pastoral do Colégio Marista de Maringá, Maurício Bernz, o objetivo da missa é valorizar a gratidão, a interculturalidade e a comunhão. “O dia de Ação de Graças, ou Thanksgiving Day, é um momento para agradecermos por tudo que temos de especial em nossas vidas. A pandemia pela qual estamos passando ressignificou relacionamentos e também a importância de muitas coisas que antes pareciam essenciais e que agora não fazem tanto sentido”, analisa. “Nossa família, nossos amigos e o bem que podemos fazer ao próximo, muitas vezes com pequenos gestos, ganharam uma maior dimensão e nos mostram o que é realmente importante. Agradecer por tudo isso é um exercício muito importante para ser praticado sempre, e será um momento também de interculturalidade”, conclui.

Luiza Lafuente Woellner dos Santos/Asimp