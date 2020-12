Movimento escoteiro católico brasileiro é admitido pela Federação do Escotismo Europeu

Mais um passo importante para a difusão do escotismo aconteceu com a admissão da “Associação Guias e Escoteiros Católicos do Brasil” (AG&E) - movimento escoteiro católico brasileiro -, pela “Federação do Escotismo Europeu”, em 9 de dezembro de 2020.

“O Brasil é o primeiro país da América do Sul a integrar a Federação Europeia, reconhecida pela Santa Sé. A admissão contribuirá para que o escotismo católico seja mais conhecido e chegue a outras dioceses”, destaca o missionário da comunidade Canção Nova e vice-presidente do Conselho Nacional da AG&E, Marcos Jolbert.

Neste ano, o escotismo católico no Brasil completa seu primeiro centenário. Na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), um Grupo Escoteiro Católico foi fundado em 2016, baseado na pedagogia da Federação do Escotismo Europeu. E o primeiro curso para Chefes de Escotismo Católico foi realizado em março de 2017.

A Federação Europeia conta também com Associações do Canadá, Estados Unidos e México. Todas têm suas raízes na antropologia cristã, na Doutrina Social da Igreja Católica e no escotismo tradicional de Baden-Powell, sendo fiéis ao Magistério da Igreja e às orientações pastorais do Concílio Vaticano II.

Mais informações nas páginas “Guias e Exploradores do Brasil” - www.exploradoresdobrasil.com.br e “União Internacional de Guias e Escoteiros da Europa / Federação do Escotismo Europeu” - www.uigse-fse.org.

Asimp/Canção Nova