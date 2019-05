Movimento "Mães que oram pelos Filhos” realiza Encontro Nacional na Canção Nova

O Cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo; Dom Alberto Taveira, Arcebispo de Belém (PA); e Dom Roberto Lopes, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, presidem missas no Encontro

No mês dedicado às mães, acontece de 03 a 05 de maio, na Canção Nova, Av. João Paulo II, s/ nº, Alto da Bela Vista – Cachoeira Paulista (SP), o V Encontro Nacional "Mães que oram pelos Filhos". Com o tema: “Face a face com Jesus", o objetivo é levar as mães a “um verdadeiro encontro com Jesus e levantar um exército de mães para orar num mundo pragmático”, afirma a fundadora do movimento, Ângela Abdo, que fará palestra no sábado, às 8h55.

A missa de abertura do evento, na sexta-feira (03), às 20h, será presidida pelo Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo-SP. Também presidem missas no encontro Dom Roberto Lopes, da Arquidiocese do Rio de Janeiro-RJ, e Dom Alberto Taveira, Arcebispo de Belém-PA, no sábado (04), às 16h, e no domingo (05), às 15h, respectivamente.

São esperados 10 mil peregrinos durante todo evento. Eles poderão participar de palestras, orações, missa e do show oracional: “Padres cantam para as mães”, no sábado às 21h, no Centro de Evangelização, com os sacerdotes: Joãozinho, da Congregação Sagrado Coração de Jesus; Rodrigo Natal, da Diocese de Taubaté (SP); Bruno Costa, da Comunidade Canção Nova; e Anderson Gomes, Diretor Espiritual da Renovação Carismática Católica (RCC) e Coordenador de Pastoral na Arquidiocese de Vitória (ES).

Movimento Mães que oram pelos filhos

O Movimento de Mães que oram pelos filhos foi fundado em 30 de março de 2011, na Paróquia São Camilo de Léllis, em Vitória (ES), com aproximadamente vinte mães que se reuniam uma vez por semana para orar pelos seus filhos. Atualmente está presente em todo o Brasil, e no exterior: Argentina, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos.

A programação completa está disponível no link: eventos.cancaonova.com/edicao/maes-que-oram-pelos-filhos

Asimp/Canção Nova