Muçulmanos iniciam o Ramadã

Um quarto da população mundial cumpre o jejum que é realizado no nono mês do calendário lunar islâmico

O Ramadã começou no dia 5 de maio e vai até o dia 4 de junho – período de oração praticado pela comunidade muçulmana. “Neste período, nós, muçulmanos, passamos por um processo de renovação. Praticamos mais caridade e vivemos intensamente os valores da vida em família e de harmonia. Durante este período, além das cinco orações diárias que realizamos, lemos mais o Alcorão e quem está próximo à mesquita visita com mais frequência”, comenta o diretor executivo da Cdial Halal, Ali Saifi. Entenda um pouco mais sobre o mês Ramadã.

Significado do Ramadã - O nome que se dá ao nono mês do calendário islâmico. Durante todo o mês quase 2 bilhões de islâmicos ao redor do mundo fazem jejum desde o nascer do sol até ao pôr do sol. Os primeiros versículos do Alcorão foram revelados ao profeta Mohamad - que a paz e a benção de Deus estejam sobre ele - em 610 CE (Era Cristã).

Quem realiza o Ramadã? Todos os muçulmanos saudáveis residentes e aqueles já alcançaram a puberdade são obrigados a jejuar. É, acima de tudo, um momento de extrema importância na vida dos jovens pois a autorização dos pais para praticar o jejum é o símbolo da passagem da juventude para a vida adulta. Não é obrigatório para pessoas que estão doentes, idosos, crianças, gestantes ou que esteja passando por uma enfermidade que a impeça de jejuar.

Mas o que acontece neste período? Os fiéis se esforçam para realizar ações de bondade, ou seja, nenhum ato que possa ser considerado pecado. Os fieis acreditam que a prática ensina ter paciência, modéstia e espiritualidade.

Pilares do Islam – São cinco pilares do Islam que sustentam a vida dos muçulmanos.

- Shahada: Testemunhar que não existe outra divindade a não ser Allah (Deus) e Mohamad – que a paz e a benção de Deus esteja sobre ele - é seu mensageiro

- Salah: Rezar cinco vezes ao dia voltado à Meca.

- Zakat: É um imposto a ser pago aos necessitados

- Saum: É o jejum durante o mês do Ramadã;

- Haj: Aquele que tem condições físicas e financeiras devem fazer a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida

Fim do Ramadã – É marcado por Eid ul Fir, um grande festival. A celebração começa assim que a lua nova do mês seguinte é avistada no céu. Durante o Eid, os muçulmanos celebram colocando suas melhores roupas, trocando presentes e passando o tempo com sua família enquanto degustam ceias fartas em agradecimento pelo ciclo de adoração concluído durante o Ramadã. Neste período, os muçulmanos devem contribuir com uma certa quantia, para que os mais necessitados possam celebrar a quebra do jejum.

Muçulmanos: uma comunidade que cresce a cada ano e deve chegar a 3 bilhões de pessoas no mundo até 2060 de acordo com pesquisas divulgadas, no início de abril deste ano, pela Pew Research Center. Daqui a 40 anos, aproximadamente, os cinco países com maior população muçulmana serão Índia (333 milhões), Paquistão (283,6 milhões), Nigéria (283,1), Indonésia (253,4 milhões) e Bangladesh (181,8 milhões).

