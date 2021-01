Município de Cachoeira Paulista seguirá na fase laranja e Santuário na Canção Nova permanecerá aberto

Após entrevista concedida pela secretária de saúde de Cachoeira Paulista (SP) ao telejornal Canção Nova Notícias, na última sexta-feira (15/01), a prefeitura municipal decidiu acompanhar o estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo no Plano de Flexibilização, para a região do Vale do Paraíba. A cidade seguirá na fase laranja.

Sendo assim, o Santuário do Pai das Misericórdias continuará aberto para a participação dos fiéis nas missas diárias, na oração do Terço da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 15h, e na “Quinta-feira de Adoração”.

Os protocolos de prevenção à Covid-19 permanecem: presença de público reduzida a 40% da capacidade máxima do local, conforme classificação atual no Plano SP; uso obrigatório de máscara; aferição da temperatura corporal na entrada; higienização constante das mãos com álcool em gel 70% e distanciamento social de 1,50m.